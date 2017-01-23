الليلة: هبوعيل كتمون مع عبيدة خطاب يستقبل مكابي شعرايم

عبيدة خطاب:

الأجواء ايجابية ومهنية في هذا الفريق، فهناك تحسن ملحوظ على النتائج، وأحمد الله كثيرا على اختياري له دونا عن باقي الفرق

وصف قلب الدفاع النصراوي عبيدة خطاب الأجواء في فريق هبوعيل كتمون بالايجابية جدا، علما أنه انضم اليه قبل شهر واحد. وجاء ذلك قبل المباراة البيتية أمام فريق مكابي شعرايم، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين في دوري الدرجة الممتازة.



عبيدة خطاب

وقال عبيدة خطاب: "الأجواء ايجابية ومهنية في هذا الفريق، فهناك تحسن ملحوظ على النتائج، وأحمد الله كثيرا على اختياري له دونا عن باقي الفرق".

وأضاف عبيدة خطاب أنه يجب الحذر من فريق مكابي شعرايم، فرغم تذيله اللائحة، فانه سيحارب على كل كرة ويفعل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ على كل أمل له بالبقاء. وأثنى عبيدة خطاب على دور المدرب الجديد بيني بن زاكين.