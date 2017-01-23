أم الفحم: إصابة متوسطة لمواطن إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مشتبهين

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

أصيب مواطن بجراح ما بين الطفيفة والمتوسطة أحيل على أثرها للعلاج في المستشفى

باشرت الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاثنين، أنّ شخصا قد تعرض لإطلاق نار في حي المحاميد في أم الفحم، بعد منتصف الليلة الماضية، وأفادت الشرطة أنّه وفقا للمعلومات الأولية الى انه وعلى ما يبدو أن عملية اطلاق النار تمت من قِبل مشتبهين اللذين قد فرا من المكان. هذا، وقد قامت طواقم من نجمة داوود الحمراء بنقل المصاب الى مستشفى هعيمق العفولة لتلقي العلاج.

هذا، وعممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاثنين، جاء فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية، في أم الفحم، في حي محاجنة، تم اطلاق عيارات نارية على ما يبدو من قِبل مشتبهين اللذين ما لبثا أن قاما بالفرار، فيما أصيب مواطن بجراح ما بين الطفيفة والمتوسطة أحيل على أثرها للعلاج في المستشفى. هذا، وباشرت الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" كما جاء في البيان.