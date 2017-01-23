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رياضة وشباب

روما يفوز على كالياري بشق الأنفس
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روما يفوز على كالياري بشق الأنفس في الدوري الايطالي

هذه النتيجة تبقي روما في وصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يبقى له مباراة إضافية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-23 00:38:30 A A

 تمكن فريق روما من الانتصار على نظيره كالياري في بطولة الدوري الإيطالي في الجولة 21 من البطولة بهدف نظيف.أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب إدين دجيكو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء ليظفر بالنقاط الثلاثة.

 

هذه النتيجة تبقي روما في وصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يبقى له مباراة إضافية.ويحتل الذئاب المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يتجمد كالياري عند المركز الـ11 برصيد 26 نقطة

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