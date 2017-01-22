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رياضة وشباب

سخنين والمنطقة خسارة أبناء سخنين أمام مكابي تل أبيب بهدفين
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خسارة أبناء سخنين أمام مكابي تل أبيب بهدفين مقابل هدف واحد

في الوقت بدل الضائع أبعد لاعب السخنينيين رمزي صفوري بالبطاقة الصفراء الثانية

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-22 23:23:50 A A

خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام الوصيف فريق مكابي تل أبيب بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة العليا. وتم اشراك المدافع الأيمن محمد زبيدات بدلا من المدافع المصاب علي عثمان. وغاب السخنينيون عن معظم أحداث الشوط الأول، اذ تسيد لاعبو تل أبيب الموقف منذ الدقائق الأولى، فسجل اللاعب سكاريوني هدف السبق في الدقيقة السادسة عشرة. ولولا براعة حارس المرمى محمود قنديل في الذود عن مرمى فريقه، لانتهى هذا الشوط بفارق أكثر من هدف. وفي الشوط الثاني طرأ تحسن على مستوى السخنينيين، لكن في الدقيقة الثانية والخمسين تم احتساب ركلة جزاء 11م مشكوك في أمرها لصالح تل أبيب، بعد أن ادعى الحكم أن فراس مغربي عرقل ايال جولاسا، رغم أن الكاميرات أثبتت عكس ذلك. وسدد براك يتسحاكي الكرة فوق المرمى، لتبقى النتيجة على حالها.

 

وبحث السخنينيون عن التعادل، وكان لهم ذلك في الدقيقة الثالثة والسبعين، حيث مرر يوفال أفيدور كرة متقنة الى جورجينيو، فسجل الأخير عن قرب هدف التعادل.
واستغل سكاريوني خطأ آخر في دفاع سخنين في الدقيقة الثامنة والسبعين، حيث خرج المدافعون الى مصيدة تسلل غير ناجحة ليرفع جال ألبيرمان كرة الى سكاريوني فتابعها بلمسة واحدة الى الشباك، ليقترب فريقه مسافة ست نقاط من الصدارة. وفي الوقت بدل الضائع أبعد لاعب السخنينيين رمزي صفوري بالبطاقة الصفراء الثانية.
هذا، وتم قبل المباراة تحرير المهاجم جود نورو، بسبب خيبة الأمل من مستواه.

 

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