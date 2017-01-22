الشرطة: اعتقال مشتبه من ضواحي رام الله بسرقة المال من مكتب في تل أبيب
لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:
توصلت قوات خاصة من الشرطة الاسرائيلية لاعتقاله في منطقة بلدته هناك يوم 03.01 الجاري، وتمديدها اعتقاله للمرة تلو الأخرى حتى يوم غد الاثنين
من المتوقع طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية القضائية ضده جنبا الى لائحة الإتهام
عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الأحد، جاء فيه: "مع إنتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال فلسطيني (28 عامًا) من سكان ضواحي رام الله بشبهة إقدامه على تنفيذ سرقة من مكتب وساطة وسمسرة عقارات في تل أبيب، شارع جوردون يوم 20.5.15 وبمجمل مبلغ فاق مليوني شاقل بعملات اسرائيلية، شواقل، واجنبية، دولارات، تم مؤخرًا تمديد اعتقال المشتبه مع التقدم بتصريح إدعاء عام بحقه تمهيدا للتقدم يوم غد الاثنين بلائحة الاتهام ضده بما نسب إليه" كما جاء في البيان.
تصوير: الشرطة
وأضافت السمري في بيانها: "هذا، وكانت الشرطة التي واصلت بتحقيقاتها منذ آنذاك معاينة بالفلسطيني الذي عمل في المكان هناك دون تصاريح قانونية، عامل نظافة، بكاميرات الأمن والحراسة وهو يخرج من المكان وبيده حقائب وسيارة تنتظره بالجوار، ومن تم تبين اعتقاله في تلك الفترة بالسلطة الفلسطينية ومبلغ نحو مليون شاقل بحوزته وحتى توصلت قوات خاصة من الشرطة الاسرائيلية لاعتقاله في منطقة بلدته هناك يوم 03.01 الجاري، وتمديدها اعتقاله للمرة تلو الأخرى حتى يوم غد الاثنين، من المتوقع طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية القضائية ضده جنبا الى لائحة الإتهام. والى كل ذلك ليس من النافل تأكيدنا على مواصلة الشرطة في ملاحقة أي من الضالعين في الجريمة أينما وحيثما كان ومع توصلها إليهم وتقديمهم أمام سيادة العدالة، عاجلا قبل اجلا ومن دون اي محاباة او استثناءات" بحسب البيان.