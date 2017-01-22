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الشرطة: اعتقال مشتبه من ضواحي رام الله بسرقة المال من مكتب في تل أبيب

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

توصلت قوات خاصة من الشرطة الاسرائيلية لاعتقاله في منطقة بلدته هناك يوم 03.01 الجاري، وتمديدها اعتقاله للمرة تلو الأخرى حتى يوم غد الاثنين

من المتوقع طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية القضائية ضده جنبا الى لائحة الإتهام

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-22 17:32:52 A نشر: 2017-01-22 17:32:52 A