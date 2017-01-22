اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا هواتف ذكية تقارير صحفية: مفاجأة سرية تجهزها أبل لعشاق آيفون

تكنولوجيا

مفاجأة سرية تجهزها أبل لعشاق آيفون
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تقارير صحفية: مفاجأة سرية تجهزها أبل لعشاق آيفون

أبل عقدت اتفاقا مع شريك لبناء مصنع سري جديد في الصين، سيساهم بصورة كبيرة في إنتاج هواتف آيفون منخفضة التكلفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-01-23 12:27:41 A A

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز حاليا لمفاجأة سارة لمعظم عشاق هواتف "آيفون"، والذين يواجهون مشكلة مع سعره الباهظ.


صورة توضيحية
وأشارت التقارير التي نقلها موقع "بي جي آر" التكنولوجي المتخصص إلى أن "أبل" عقدت اتفاقا مع شريك لبناء مصنع سري جديد في الصين، سيساهم بصورة كبيرة في إنتاج هواتف "آيفون" منخفضة التكلفة.

وأبرزت الشركة الأمريكية اتفاقا مع مركز "آر آند دي" في مدينة شنزن الصينية لتجميع هواتف "آيفون" بخامات ومواد تصنيع أقل في الجودة، وستكون منخفضة التكلفة، وستوجه لأسواق الدول النامية وجنوب شرق آسيا والهند والصين والشرق الأوسط.

ونقلت مصادر من داخل شركة "أبل" تصريحات قالت فيها إن تأخر إصدار هواتف وأجهزة جديدة، حتى تتمكن من تحويل الإنتاج وعمليات التصنيع إلى المصنع السري الجديد.

وعن سبب سرية ذلك الإجراء من أبل، أشارت المصادر إلى أن الشركة تخشى من تأثر أسهمها في البورصات العالمية، خاصة وأنه دوما كانت ما توجه لها اتهامات حقوقية عديدة بتصنيع أجهزتها في مصانع لا تمنح حقوقا للعمالة لديها، وتستخدم أساليب أشبه بـ"السخرة" في تصنيع تلك الهواتف.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع شاب واصابة آخر بجراح في حادث طرق بالناصرة | [362 قراءة]
2 فيديو يوثق إطلاق وابل من الرصاص في باقة | [246 قراءة]
3 السلطانة كوسم الجزء 2 الحلقة 9 | [192 قراءة]
4 أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب | [190 قراءة]
5 كفرمندا: إصابة مواطن بجراح بالغة الخطورة | [169 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تعرفوا على كاستيلو برانكو البرتغالية | [0 مشاركة]
2 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
5 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب