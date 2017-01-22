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الشرطة: إعتقال مشتبهين من المزرعة بإطلاق نار على منازل في البلدة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تقديم طلب لتمديد إعتقال أحد المشتبهين، اليوم الأحد، في محكمة الصلح بالكريوت

سيتمّ تقديم طلب لتمديد إعتقال المشتبه الثاني الذي ينتمي للطرف الاخر، يوم غد الاثنين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-22 11:24:53 A نشر: 2017-01-22 11:24:53 A