صور: مي سليم تبدأ تصوير أولى بطولاتها التليفزيونية

يشارك في بطولة مسلسل "السبع صنايع" كل من شريف رمزي وانجى وجدان وإنعام سالوسة، وياسر الطوبجي، شيماء سيف ويظهر عدد كبير من نجوم الصف الأول

بدأت الفنانة مي سليم، تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل "السبع صنايع" الذي يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة الكوميدية، ومن إخراج تغريد عصفوري وماري بادير، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تخوض به تجربة البطولة الأولى في الدراما التليفزيونية.

يشارك في بطولة مسلسل "السبع صنايع" كل من شريف رمزي وانجى وجدان وإنعام سالوسة، وياسر الطوبجي، شيماء سيف ويظهر عدد كبير من نجوم الصف الأول كضيوف شرف منهم منى زكي، وأحمد السقا، وكندة علوش، ونيللي كريم، وحسن الرداد، وآخرون.

