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رياضة وشباب رياضة عالمية الليلة: برشلونة بدون انييستا في ضيافة إيبار ومواجهة قوية بين بلباو وأتلتيكو مدريد

رياضة وشباب

الليلة:برشلونة في ضيافة إيبار وبلباو أما أتلتيكو
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الليلة: برشلونة بدون انييستا في ضيافة إيبار ومواجهة قوية بين بلباو وأتلتيكو مدريد

يغيب إنييستا، عن هذه المباراة بسبب إصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى، تعرض لها الخميس أثناء مباراة ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تاريخيًا بلباو واجه أتلتيكو مدريد فى 166 مباراة تفوق من خلالها بلباو في 63 مباراة، وتفوق أتلتيكو مدريد 74 مباراة وتعادلا فى 29 مباراة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-22 10:56:06 A A

يحل فريق برشلونة ، ضيفًا على نظيره إيبار، اليوم الأحد (الساعة 21:45)، في ختام مبارياته بالدور الأول من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ساعيًا لحصد الثلاث نقاط، بهدف مواصلة الضغط على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر والذي فاز يوم أمس على ملجا بالنتيجة 2-1 في مباراة صعبة.


ميسي نجم برشلونة

يغيب إنييستا، عن هذه المباراة بسبب إصابة في العضلة النعلية بالساق اليمنى، تعرض لها الخميس أثناء مباراة ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد التي انتهت بفوز البرسا بهدف نظيف. وبالإضافة إلى إنييستا، يغيب أيضًا رافينيا للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى، فضلا عن ماسكيرانو الموقوف.

ويحل البرسا ثالثًا في ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة عن إشبيلية الوصيف، و5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يحتل إيبار المركز التاسع بـ26 نقطة.

ويستضيف ملعب السان ماميس مباراة مثيرة وقوية فى الجولة ال19 من الليجا بين أتلتيك بلباو السابع برصيد 28 نقطة وأتلتيكو مدريد الرابع برصيد 34 نقطة (الساعة 17:15).

تاريخيًا بلباو واجه أتلتيكو مدريد فى 166 مباراة تفوق من خلالها بلباو في 63 مباراة، وتفوق أتلتيكو مدريد 74 مباراة وتعادلا فى 29 مباراة - سجل أتلتيك بلباو 255 هدفًا بينما سجل أتلتيكو مدريد 265 هدفًا.

وتعد أبرز غيابات فريق العاصمة، لاعب الوسط البرتغالي تياجو مينديش، والحارس السلوفيني يان أوبلاك، ولاعب الوسط الأرجنتيني أوجوستو فرنانديز؛ بسبب الإصابة.


جريزمان نجم أتلتيكو مدريد


من اليمين: ادوريز مهاجم بيلباو

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