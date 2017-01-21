مجد الكروم يفتح باب المنافسة على الصعود للأولى بفوزه على شفاعمرو

المباراة كانت دراماتيكية رائعة شهدت أحداث واهدافاً كثير بها تقدم فريق ابناء مجد الكروم بالنتيجة بالدقيقة الـ18 بعد ان احتسب حكم المباراة محمد كيال ضربة جزاء حولها روبيرت رحيل الى هدف اول في المباراة



فتح فريق اتحاد ابناء مجد الكروم باب المنافصة على مصراعيه بفوزه الكبير على المتصدر هبوعيل شفاعمرو بالنتيحة 3-2 في مباراة الموسم التي جرت احداثها على ملعب البعنة بحضور قرابة الاف مشاهد واستقطبت انظار كافة الفرق الرياضية في الشمال.





المباراة كانت دراماتيكية رائعة شهدت أحداث واهدافاً كثير بها تقدم فريق ابناء مجد الكروم بالنتيجة بالدقيقة الـ18 بعد ان احتسب حكم المباراة محمد كيال ضربة جزاء حولها روبيرت رحيل الى هدف اول في المباراة .هبوعيل شفاعمرو ادرك التعادل ايضاً من ضربة جزاء في الدقيقة الـ31 من قبل احمد ذياب .



الا ان الكلمة الاخيرة في الشوط الاول كانت لمجد الكروم ولاعبها عيدن عكيفا الذي زج الكرة الى شباك شفاعمرو في الدقيقة الـ45 بعد ان تلقى الكرة من عبيده رفاعي وبعد خطأ للحارس الشفاعمرو بهاء ذياب بخروج غير موفق لينتهي الشوط الاول بتقدم مجد الكروم 2-1 .

الرد الشفاعمرو لهدف التقدم لمجد الكروم كان سريعاً وجاء من قبل اللاعب محمد عمارية الذي سدد كرة ارضية عانقت شباك مجد الكروم ليفرض التعادل مرة اخرى .

بعد هدف التعادل شاهدنا مباراة رجولية مثيرة مع الكثير من الاحداث لكن الكلمة الاخيرة كانت لمجد الكروم وتماما في الرمق الاخير من عمر المباراة بعد ان نطح البديل روسلان كوزنيتسوف الكرة الى الشباك الشفاعمرية وكان ذلك في الوقت بدل الضائع وفي الدقيقة الـ98 . لتنتهي المباراة بفوز مجد الكروم هذا الفوز وكما ذكرنا فتح باب المنافسة من جديد على بطاقة الارتقاء وليرتقي الفريق المجدلاوي الى المرتبة الثانية على بعد ثلاث نقاط فقط من شفاعمرو .الجدير ذكره ان فريق اتحاد ابناء مجد الكروم فوز على هبوعيل شفاعمرو ايضاً في جولة الذهاب في شفاعمرو وفاز عليه ايضاً ضمن مباريات كاس الدولة .