تعرفوا على فوائد الثوم المدهشة!! اضغطوا هنا

مع إضفائه لنكهة خاصّة على الطعام، إلّا أنّ للثوم فوائد كثيرة وعديدة تستخدم في الكثير من العلاجات الطبيعية والتي تقي الجسم من الأمراض، سنعرفكم من خلال موقع العرب على أهم فوائد الثوم التي ستدهشكم أغلبها لأنكم لم تعرفوها من قبل.



صورة توضيحيّة

الثوم علاج فعال للبرد: فالثوم يساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم وعلاج السعال والالتهابات الرئوية وتقليل احتمالية التعرض للبرد في المستقبل.

الثوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع: أثبتت الأبحاث أن الثوم يساهم في مواجهة ارتفاع ضغط الدم لأنه يحفز على إنتاج أكسيد النيتريك وكبريتيد الهيدروجين مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

الثوم يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية: يساعد الثوم على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم مما يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وتصلب الشرايين.

الثوم غني بالمعادن والفيتامينات المغذية: يعتبر الثوم مكمل غذائي مثالي للجسم لاحتوائه على مزيج هائل من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم. يتميز الثوم بغناه بالمغنسيوم والسيلينيوم والفسفور والألياف الطبيعية كما يحتوي على فيتامين سي وB6 وB1 بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من البوتاسيوم والكالسيوم.

الثوم يقلل من ألم البطن وتقلصات المعدة: الثوم من الأطعمة الفعالة في علاج مشكلات الإسهال وسوء الهضم كما أنه يقلل التوتر بشكل عام مما يمنع المعدة من زيادة الأحماض المسببة لتقلصات المعدة.