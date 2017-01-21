ديختر لترامب: أرسلنا أحمد ياسين لجهنم ولم ينفذ الفلسطينيون تهديداتهم.. لا ترضخ لهم!

آفي ديختر:



حماس والجهاد هددتا مئات المرات بإشعال الشرق الأوسط ولم تفعلا شيئاً حتى الآن



وردا على شعار الإرهابيين الإسلاميين القائل (للقدس رايحين.. شهداء بالملايين).. يجب أن يكون ردك: سأنقل السفارة

أفادت القناة العبرية السابعة أن آفي ديختر ، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وجه رسالة الى دونالد ترامب ، رئيس الولايات المتحدة الامريكية مطالبا إياه بعدم الرضوخ أو الاستجابة للمطالبين بعدم نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس، بل داعيا إيّاه لنقلها على وجه السرعة".



صورة من الأرشيف للشيخ أحمد ياسين



وقال ديختر في رسالته كما أفادت القناة: "سيدي الرئيس افعل ذلك ولا تخف من الفلسطينين والمنظمات الإسلامية. حماس والجهاد هددتا مئات المرات بإشعال الشرق الأوسط ولم تفعلا شيئاً حتى الآن. لا تتأثر كثيرا بتهديدات الفلسطينيين، نحن لم نتأثر بتهديداتهم وقمنا بإرسال أحمد ياسين إلى جهنم، وبعد شهرين سيحتفل هناك بالبار متسفا".



وأفاد بالقول: "سيدي الرئيس: دلل على قدراتك القيادية، وقم بنقل السفارة للقدس، دعك مما يقوله المستشارون الذين يحيطون بك، كن في المقدمة، كان متبوعا لا تابعا. وردا على شعار الإرهابيين الإسلاميين القائل (للقدس رايحين.. شهداء بالملايين).. يجب أن يكون ردك: سأنقل السفارة".



وأردف قائلا: "حتى رؤساء الدول العربية سيقبلون خطوتك هذه، لأنهم يعون أنه قد تولى زمام الأمور في الدولة الأقوى في العالم زعيم قوي وحاسم لا يمكن أن يخلّ بوعوده، قم بنقل السفارة أيضا لقطع الطريق على الروس الذين يحاولون ملء الفراغ الذي تركته أمريكا".



آفي ديختر