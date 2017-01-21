شابة (21 عامًا): أبي يؤذيني جسديًّا ونفسيًّا.. مللت هذه الحياة

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الرسالة كالتالي:

ارجوكم ساعدوني أنا شابة عمري 21 سنة، أبي يعنّفني بالضرب المبرح أحيانًا وأحيانا بالكلام القاسي، لأنّه أراد أن أولد صبي وليست فتاة وعشت كل حياتي أعاني من مزاج أبي وعدم تقبّله بأني فتاة.لا أدري ماذا أفعل ويحرمني من أغلب الأمور التي أحب أن أقوم بها! ساعدوني.



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