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مجتمع قصة من الحياة شابة (21 عامًا): أبي يؤذيني جسديًّا ونفسيًّا.. مللت هذه الحياة

مجتمع

شابة (21 عامًا): أبي يؤذيني جسديًّا ونفسيًّا
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شابة (21 عامًا): أبي يؤذيني جسديًّا ونفسيًّا.. مللت هذه الحياة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-23 17:03:00 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

 ارجوكم ساعدوني أنا شابة عمري 21 سنة، أبي يعنّفني بالضرب المبرح أحيانًا وأحيانا بالكلام القاسي، لأنّه أراد أن أولد صبي وليست فتاة وعشت كل حياتي أعاني من مزاج أبي وعدم تقبّله بأني فتاة.لا أدري ماذا أفعل ويحرمني من أغلب الأمور التي أحب أن أقوم بها! ساعدوني.


صورة توضيحيّة


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