خيمة اعتصام أمام شرطة البلدات في النقب للمطالبة بتحرير جثمان شهيد أم الحيران

عطا ابو مديغم:



سلمونا جثمان ابننا البريء من تهمكم الباطلة

أقيمت خيمة اعتصام قبالة مركز شرطة البلدات في النقب على مفرق السقاطي، وذلك بهدف تحرير جثمان شهيد أم الحيران ، يعقوب أبو القيعان. وقال عطا ابو مديغم: "اولا نحن قادمون بالآلاف لمظاهرة وادي عارة القطرية وبعد التشاور تم نصب خيمة اعتصام على مفرق السقاطي قبالة مركز شرطة البلدات الى أن تقبل شروطنا لا شروطهم، وشروطنا الثابتة هي تحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان وجنازة مهيبة في وضح النهار بمشاركة جماهير شعبنا .حبل الكذب قصير والحقيقة لها عنوان واحد. سلمونا جثمان ابننا البريء من تهمكم الباطلة " كما قال.