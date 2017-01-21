قصتنا اليوم: السلحفاة الصغيرة

كان هناك مجموعة من السلاحف تعيش حياة سعيدة وهادئة في غابة صغيرة، كانت الغابة هادئة جداً



لأن السلاحف الصغيرة كانت تتحرك وتعمل ببطء شديد في صمت وسكوت دون إحداث ضجة كبيرة،



ووسط السلاحف كان هناك سلحفاة صغيرة تسمي السلحفاة سوسو، كانت تخرج صباح كل يوم إلى



صورة توضيحيّة



الغابة الخضراء الجميلة تلعب بين الوديان المجاورة لمنزلها، وفي يوم من الأيام بينما السلحفاة سوسو



تلهو وتلعب رأت أرنباً صغيراً يقفز بخفة ونشاط شديد وينبطح في حرية ورشاقة رائعة .



شعرت السلحفاة سوسو بالغيرة الشديدة والحسرة وهي تفكر في نفسها : ليتني أستطيع التحرك



والقفز بهذه الخفة والمهارة التي يقفز بها الأرنب الصغير، ولكن بيتي الثقيل الذي احمله على



ظهري طوال الوقت هو السبب في ثقل جسدي، وهو الذي يمنعني من القفز واللعب بحرية وإنطلاق،



ليتني استطيع التخلص من هذا البيت السيء.



وعلي هذه الحال عادت السلحفاة سوسو إلي منزلها حزينة وبدأت تشكو إلي امها ما رأت، وأخبرتها



أن تتمني أن تنزع بيتها عن جسمها، فقالت الأم : يا سوسو هذه فكرة سخيفة وخاطئة، فنحن



لا يمكننا أن نعيش دون منزلنا هذا علي ظهورنا، لأنه يحمينا من الأشرار ومن البرودة والحراراة



وجميع الأخطار، وقد خلقنا الله عز وجل هكذا، قالت سوسو في غضب : ولكنني بدون هذا البيت



المزعج سوف أكون رشيقة وجميلاً مثل الأرنب وأعيش حياة عادية مسلية مليئة باللعب والاستمتاع،



ردت الأم : أنت مخطئة يا سوسو فهذه هي حياتنا التي منحنا الله تعالي إياها



ولن نستطيع أبداً ان نغيرها .



لم تقتنع سوسو كثيراً بكلام والدتها وقد قررت في نفسها أن تقوم بنزع هذا البيت المزعج عن



جسدها بالقوة، حشرت نفسها بين شجرتين متقارتين وتمكنت بالفعل من نزع منزلها عن جسدها،



فانكشف ظهرها الرقيق والناعم، فرحت سوسو كثيراً وشرعت بالخفة والرشاقة وحاولت تقليد الأرنب



الصغير، فبدأت تقفز وتلعب ولكنها وقعت علي الأرض وشعرت بالألم الشديد ولم تستطيع القيام، وبعد



قليل بدأت الحشرات تقترب منها وتقف علي جسمها الرقيق الناعم، فإزداد ألم السلحفاه سوسو وتمنت



أن تتمكن من استعادة منزلها الذي يحميها من كل هذا، وتذكرت نصيحة والدتها ولكن بعد فوات الاوان .