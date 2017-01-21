دي خيا يتحدث عن فلسفة القتال في البريمييرليج ويشيد ببوجبا

ديفيد دي خيا:



بوجبا مهم حقًا بالنسبة لنا فهو لاعب عظيم في خط الوسط وجيد في غرفة خلع الملابس، إنه لاعب مدهش

صرّح الإسباني ديفيد دي خيا ، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنّ زميله الفرنسي بول بوجبا ، نجم وسط الشياطين الحمر، مهم بالنسبة للفريق.



بول بوجبا ويفيد دي خيا

هذا، وإنتقل بوجبا من صفوف يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم، في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن، لكن البعض في إنجلترا يرى أن لاعب الوسط لم يقدم حتى الآن المستوى المتوقع منه.

وقال دي خيا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بوجبا مهم حقًا بالنسبة لنا، فهو لاعب عظيم في خط الوسط، وجيد في غرفة خلع الملابس، إنه لاعب مدهش". وتطرّق دي خيا، للحديث عن الصعوبات التي واجهته عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2011، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد.