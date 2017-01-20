القناة العاشرة: يعقوب ابو القيعان اصيب برصاصة تسببت بفقدانه السيطرة على مركبته

أيمن عودة:



الحقيقة بدأت تنكشف يعقوب ابو القيعان أب ومربي قتل بدم بارد على يد الشرطة وتوفي أثر فقدانه للدم دون تقديم العلاج الطبي له، نتنياهو واردان حرضوا وكذبوا

القناة العاشرة:



الرصاصة الأخرى التي اصابت المرحوم ابو القيعان اخترقت قفصه الصدري وتسببت بنزيف حاد فيه توفي على اثره بعد مدة تراوحت ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة كان بالامكان خلالها انقاذ حياته

كشفت القناة الاسرائيلية العاشرة في نشرتها الاخبارية مساء الجمعة، انه وفي اعقاب اصدار تقرير التشريح للمربي المرحوم يعقوب ابو القيعان الذي دهس الشرطي وتسبب بوفاته خلال مداهمة قرية أم الحيران في النقب وتشريد سكانها وهدمها، تبيّن ان الحديث يدور حول اصابة المرحوم ابو القيعان برصاصة اولى في قدمه التي كانت على دواسة البنزين ما ادى الى اصابته وفقدانه السيطرة على مركبته، الأمر الذي تسبب بدهس الشرطي على ما يبدو، وان الحادث بعيد كل البعد عن أن يكون عملية دهس متعمدة.



المربي المرحوم يعقوب ابو القيعان



وقالت القناة العاشرة، ان "الرصاصة الأخرى التي اصابت المرحوم ابو القيعان اخترقت قفصه الصدري، وتسببت بنزيف حاد فيه، توفي على اثره بعد مدة تراوحت ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة، كان بالامكان خلالها انقاذ حياته لو تم تقديم المساعدة والاسعاف الاولي له".

من جانبه، علّق النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالقول:"اطالب بإقالة وزير "الأمن الداخلي" جلعاد اردان الذي سارع لإتهام المواطنين العرب والتحريض عليهم، والقول ان الحديث يدور عن عملية ارهابية وان المرحوم يتبع لتنظيم داعش".

واضاف: "الحقيقة بدأت تنكشف، يعقوب ابو القيعان أب ومربي قتل بدم بارد على يد الشرطة وتوفي أثر فقدانه للدم دون تقديم العلاج الطبي له، نتنياهو واردان حرضوا وكذبوا. نحن نطالب باقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص كافة الاحداث التي جرت في ام الحيران، ونطالب باقالة وزير الامن الداخلي اردان".

النائب زهير بهلول يطالب الوزير اردان بالاعتذار والاستقالة

عقب النائب زهير بهلول على تقرير القناة العاشرة حول نتائج تشريح جثة المرحوم يعقوب ابو القيعان والثي اثبتت ان المرحوم اصيب في ساقه اليمنى بنيران الشرطة قبل ان يقوم بدهس الشرطي، قائلاً:"حكومة نتنياهو واردان تحرض مرة تلو الاخرى ضد المجتمع العربي لاهداف سياسية ورخيصة". واضاف:"في حين فقدت عائلتان ابنيهما سارع الوزير اردان بالاعلان عن عملية ارهابية وتنظيم لداعش في ام الحيران. اليوم اكتشفنا واقعاً مؤلماً، بريئان قتلا دون سبب ومن يتحتم عليه تدبير الامور وقيادة الدولة مزق المجتمع الاسرائيلي ارباً ارباً من اجل فائدة سياسية مؤقته".

اطالب الوزير اردان بتقديم الاعتذار لعائلة المرحوم يعقوب ابو القيعان الذي قتل بنيران الشرطة وإتُهِمَ بالارهاب دون ان يقترف اي ذنب، وايضا بالاعتذار للمجتمع العربي باكمله واستقالته الفوريه."

النائب طلب ابو عرار:" الشهيد يعقوب ابو القيعان قتل بدم بارد..."

من جانبه عقب النائب طلب ابو عرار، على تقرير القناة العاشرة العبرية حول نتائج التشريح الجنائي للشهيد يعقوب ابو القيعان، بقوله:" تقرير القناة العاشرة العبرية يقطع الشك باليقين على براءة الشهيد يعقوب ابو القيعان، ويؤكد المؤكد انه قتل بدم بارد، ويظهر تقرير الطب العدلي في ابو كبير ان رصاصة اصابت ركبة الشهيد اليمنى الامر الذي أدى الى انغلاق الرجل على دواسة البنزين وهذا ما أدى الى زيادة سرعة السيارة بدون قصد السائق، ورصاصة اخرى إصابته في صدره وأدت الى إصابته في احد الشرايين حيث تسبب في نزيف بطيء الامر الذي أدى لاستشهاده بعد الإصابة بين 20-30 دقيقة، ولو تم تقديم الإسعاف الأولي ليعقوب ونقل للمستشفى لكان احتمال بقائه على قيد الحياة ممكنا مع ان الاعمار بيد الله لذا سطالب بالتعاون مع العائلة استلام التقرير الكامل، ومن جهة اخرى نطالب بلجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ظروف الحادث، بمشاركة ممثلين عن العائلة، وسنتقدم مع العائلة على مقاضاة كل من له ضلع في إطلاق الشائعات ضد الشهيد، ونطالب باقالة قادة الشرطة الذين كانوا في مكان الحادث، وكل من اطلق النار على يعقوب، وسنقدم بعد موافقة العائلة دعوى مدنية ضد كل شخص من رجال الشرطة ومن المسؤولين، بعد ظهور النتائج وبراءة الشهيد.

وبخصوص الجثمان قدمنا التماسا للمحكمة العليا بمعيّة عدالة والاهل، سيبت فيه الاثنين القادم، وكذلك هناك اقتراحات لفعاليات نضالية ان لم يحرر الجثمان، وسيعلن عنها بالتنسيق التام مع الاهل، ولجنة التوجيه ومع لجنة المتابعة العليا، وسنخبر الجمهور بكل تطور ان شاء الله.

كما ان احد التقارير يفيد بان رصاصة أطلقت من قبل احد أفراد الشرطة بعد توقف السيارة، وقد تكون لتأكيد الموت رغم ان الشهيد لم يكن يشكل خطرا على احد، وهذا حادث مشابه لما حصل في حادثة الخليل".