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بعد كارثة قلنسوة وأحداث أم الحيران.. عنان تايه: تلقينا أمرًا بهدم أساسات البناء بأيدينا

منح صاحب الأرض مهلة حتى 25.01.2017، اي بعد ايام قليلة وفي حال ولم يقم بتنفيذ الهدم فسوف تحضر جرافات ومجنزرات وزارة المالية برفقة رجال الشرطة لهدمها

المواطن عنان تايه:



قمت ببناء أساسات من إسمنت بهدف بناء محلات تجارية على ارضي التي هي ملك لي الا أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وقفت عائقا في طريقي وطلبت مني وقف البناء

دفعت مبالغ طائلة حتى اقمت هذا المشروع لكن الجهات الحكومية تقف امام مستقبلنا ولا تريد أن تتيح لنا الفرص لتطوير حياتنا مع اننا نبني على ارضنا

تعقيب لجنة التنظيم والبناء اللوائية:



الحديث يدور عن اساسات تم بناؤها بشكل غير قانوني لهذا السبب أصدر أمر الهدم

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-01-20 23:26:14 A نشر: 2017-01-20 23:26:14 A