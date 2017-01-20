بعد كارثة قلنسوة وأحداث أم الحيران.. عنان تايه: تلقينا أمرًا بهدم أساسات البناء بأيدينا
منح صاحب الأرض مهلة حتى 25.01.2017، اي بعد ايام قليلة وفي حال ولم يقم بتنفيذ الهدم فسوف تحضر جرافات ومجنزرات وزارة المالية برفقة رجال الشرطة لهدمها
المواطن عنان تايه:
قمت ببناء أساسات من إسمنت بهدف بناء محلات تجارية على ارضي التي هي ملك لي الا أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وقفت عائقا في طريقي وطلبت مني وقف البناء
دفعت مبالغ طائلة حتى اقمت هذا المشروع لكن الجهات الحكومية تقف امام مستقبلنا ولا تريد أن تتيح لنا الفرص لتطوير حياتنا مع اننا نبني على ارضنا
تعقيب لجنة التنظيم والبناء اللوائية:
الحديث يدور عن اساسات تم بناؤها بشكل غير قانوني لهذا السبب أصدر أمر الهدم
بالرغم من مجزرة هدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة الأسبوع المنصرم، إلاّ أن الحكومة الاسرائيلية واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة، لا تزال مصرة على أن يبقى شبح الهدم يهدد بيوت ومحلات تجارية أخرى، فبعد ثلاثة أيام من الهدم، تلقى عنان تايه من سكان البلدة أمر هدم لأرضية اساسات بمساحة 1000 متر، بحجة البناء غير المرخص.
جدير بالذكر أن صاحب الأرض منح مهلة حتى 25.01.2017، أي بعد أيّام قليلة، وفي حال وإن لم يقم بتنفيذ الهدم فسوف تحضر جرافات ومجنزرات وزارة المالية برفقة رجال الشرطة لهدمها.
وقال عنان تايه في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "قمت ببناء أساسات من إسمنت بهدف بناء محلات تجارية على أرضي التي هي ملك لي، الا أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وقفت عائقا في طريقي وطلبت مني وقف البناء، وعليه توجهت للمحكمة لكن دون جدوى". وقال: "الغريب في الأمر أنه بعد ثلاثة أيام من هدم 11 بيتا في قلنسوة، تلقيت أمر هدم لتلك الأساسات حتى 25.01.2017، وبكل وقاحة حذروني بانهم سيحضرون الى المكان اذا لم أهدم الأساسات بنفسي، ولا اعرف كيف سأتصرف ومن يمكن أن يساعدنا في هذه القضية التي تقلقني وتقلق الكثير من العائلات".
وأردف قائلًا: "دفعت مبالغ طائلة حتى اقمت هذا المشروع، لكن الجهات الحكومية تقف امام مستقبلنا ولا تريد أن تتيح لنا الفرصة لتطوير حياتنا، مع اننا نبني على ارضنا وليست ملكا عاما". وقال: "شبح الهدم يجب أن يزال من قلنسوة وكل البلدات العربية، اذ لا يعقل أن تواصل الجهات الحكومية مسلسل الهدم دون مراعاة مشاعر السكان. آمل أن تصل رسالتي لكل من يهمه الأمر حتى ننقذ أنفسنا من الهدم". وأضاف: "طلبت من اللجنة اللوائية بأن اقوم بطم الأرضية بالرمال وألا أواصل البناء ولكنهم رفضوا".
تعقيب لجنة التنظيم والبناء اللوائية
وقال مصدر في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء: "الحديث يدور عن اساسات تم بناؤها بشكل غير قانوني، لهذا السبب أصدر أمر الهدم".
المواطن عنان تايه
نسخة عن امر الهدم