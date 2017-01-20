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شباب وصبايا العلاقة بالجنس الناعم آدم.. قم بهذه الأمور البسيطة لتستحوذ على حبيبتك

شباب وصبايا

آدم.. قم بهذه الأمور لتستحوذ على حبيبتك
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آدم.. قم بهذه الأمور البسيطة لتستحوذ على حبيبتك

المرأة تحتاج الى سهرات رومانسية، وقضاء وقت كافٍ من الشخص الذي تحب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-21 12:04:10 A A

قد يبدو الأمر سخيفا للوهلة الأولى بنظر آدم، إلا أن الحقيقة هي بأن شخصية المرأة ونفسيتها أسهل وأبسط بكثير مما قد يتوقع الرجال. ما يلفت اهتمام وانتباه المرأة، هو الأمور البسيطة، حتى ولو بدت للرجل سخيفة للنظرة الأولى، كأن يمسك بيد حبيبته، أو يضع يده بدفء على وجنتيها، وإسماعها كلام الحب والغزل الحقيقية الصادرة من اعماق قلبه.



هذا كله إلى جانب أن المرأة تحتاج الى سهرات رومانسية، وقضاء وقت كافٍ من الشخص الذي تحب. كما يمكنك السيطرة والاستحواذ على قلبها ومشاعرها وعواطفها من خلال المفاجآت. تعتبر المفاجأة أمرا سحريا يعود بالفائدة على الزوجين، ومنها اعداد عشاء غير متوقع، أو دعوة لحضور كونسيرت او سفرة الى الخارج، أو حتى تقديم هدية.

لا تبخل عزيزي الزوج على حبيبتك وتأكد أن هذه التصرفات ستعود بالفائدة عليك وعلى أسرتك اولا وقبل كل شيء.

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