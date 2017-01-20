لنزهة ممتعة.. قوموا بزيارة مدينة أمفيسا اليونانية

كانت المدينة مسكونة منذ العصور القديمة فقد ذكرت من قبل الجغرافي الكلاسيكي باوسانياس، حيث كانت إحدى كيانات الدولة-المدينة في اليونان القديمة

أمفيسا هي مدينة يونانية تقع في وسط البلاد ضمن منطقة ستيريا إلاذا الادارية، وهي مركز مقاطعة فوكيس ضمن هذه المنطقة الادارية. تقع أمفيسا على ارتفاع 180 متر عن مستوى سطح البحر عند التقاء السفوح الشرقية لجبل غيكونا بنهاية السهل الكريسي في وسط غابة كثيفة من أشجار الزيتون يعتقد أنها الأقدم في اليونان. تبعد مسافة 180 كيلومتر عن أثينا، ومسافة 11 كيلومتر عن ساحل خليج كورنث.

يعتقد أن اسم المدينة مشتق من الفعل اليوناني (αμφιέννυμι) والذي يعني (يحيط بـ) بما أنها محاطة بالجبال من كل مكان. أما وبحسب اللأسطورة فإن اسم المدينة مشتق من أمفيسا (Amphissa) ابنة ماكاروس (Makaros)، وعشيقة الإله أبوللو. في القرن الثالث عشر أصبحت المدينة معروفة باسم سالونا (Salona)، ويعتقد أن هذا الاسم اشتق من اسم مدينة سالونيك بعدما تحالف حكام المدينة الفرنجة مع ملك ثيسالونيكي. بينما هناك رواية أخرى ترجع الاسم إلى كلمة سالوس (Salos) وتعني الاهتزاز باليونانية نظراً لكثرة الهزات الأرضية في المنطقة.

كانت المدينة مسكونة منذ العصور القديمة فقد ذكرت من قبل الجغرافي الكلاسيكي باوسانياس، حيث كانت إحدى كيانات الدولة-المدينة في اليونان القديمة. خضعت في القرون اللحقة لحكم الرومان، البيزنطيين، الفرنجة والعثمانيين.

انضمت المدينة للدولة اليونانية الحديثة عام 1821 م. على إثر حرب استقلال اليونان، وما زالت المدينة تحتفل سنوياً في 10 نيسان/أبريل بذكرى تحرير قلعتها من الأتراك.