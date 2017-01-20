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السلطات المحلية اخبار المجالس الناصرة: الموحدة تطالب بعقد جلسة عاجلة لبحث موضوع آلاف البيوت غير المرخصة

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء الناصرة: الموحدة تطالب بعقد جلسة عاجلة
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الناصرة: الموحدة تطالب بعقد جلسة عاجلة لبحث موضوع آلاف البيوت غير المرخصة

قائمة الناصرة الموحدة:

يجب عقد جلسة استثنائية للمجلس البلدي لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة مهنية ذات صلاحيات وإصدار تساهيل تحث المواطنين على تقديم طلبات لترخيص البيوت

من: أنور أمارة - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-20 14:10:43 A A

توجّه توفيق مروات من قائمة الناصرة الموحّدة لرئيس بلدية الناصرة علي سلام، يطالبه بعقد جلسة عاجلة لبحث موضوع الالاف البيوت غير المرخصة في مدينة الناصرة.


توفيق مروّات

وجاء في الرسالة الموجّهة لرئيس البلدية: "إنّ مدينة الناصرة وكما تعلم هي أكبر مدينة عربية وعدد سكانها قارب على الـ90000 مواطن ونحن نعلم أنّ مئات البيوت إن لم تكن بالآلاف هي بيوت غير مرخصة هندسيا وخصوصا حي البلدة القديمة والحي الشرقي، والتي بنيت قبل عشرات السنين دون حسيب او رقيب وعلى مدار 38 عامًا من قبل إدارة البلدية السابقة، وعليه أطلب من حضرتك عقد جلسة استثنائية للمجلس البلدي لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة مهنية ذات صلاحيات وإصدار تساهيل تحث المواطنين على تقديم طلبات لترخيص البيوت. إنّ خطوة كهذه تخفف من معاناة المواطنين وتحد من تخوفهم وقلقهم من سياسة هدم البيوت غير المرخصة من قبل حكومة نتنياهو، وتساعدهم لشبك بيوتهم بشبكة الكهرباء القطرية بطريقة قانونية وسليمة وتحد كثيرا من ظاهرة الحرائق التي شهدناها مؤخرا بسبب شبك البيوت للكهرباء بطريقة غير سليمة" إلى هنا نصّ البيان. 

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