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رياضة وشباب رياضة عالمية أتلتيكو مدريد يسحق إيبار ويضع قدمًا في نصف نهائي الكأس

رياضة وشباب

أتلتيكو مدريد يسحق إيبار ويضع قدماً في نصف نهائي
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أتلتيكو مدريد يسحق إيبار ويضع قدمًا في نصف نهائي الكأس

واصل أتلتيكو مدريد فرض سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني ونجح في تعميق النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق كل من أنخيل كوريا في الدقيقة 60 وكيفين جاميرو بعد 8 دقائق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-20 07:11:42 A A

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ساحقًا على ضيفه إيبار بثلاثة أهدف نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فيسنتي كالديرون في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. وأفتتح المهاجم الفرنسي وثالث أفضل لاعب في العالم أنطوان جزيزمان باب التسجيل للروخي بلانكوس بحلول الدقيقة 28 والذي جعل المباراة أسهل على فريقه.

 

هذا، وواصل أتلتيكو مدريد فرض سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني ونجح في تعميق النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق كل من أنخيل كوريا في الدقيقة 60 وكيفين جاميرو بعد 8 دقائق. ووضع أتلتيكو مدريد قدماً في نصف نهائي الكأس بهذا الفوز العريض، فمن الصعب جداً أن يتمكن إيبار من الفوز بفارق 4 أهداف في لقاء العودة الذي سيقام يوم الأربعاء القادم.

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