سوبر فارم تعزز حملات Happy Sale آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط

الحملة سارية حتى 01.02.2017



تتابع سوبر- فارم احتفالات Happy Sale السنوية التقليدية. من خلال الحملة تباع آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط.

من بين آلاف المنتجات المشاركة بالحملة، نذكر منها ما يلي:

- شامبو/مطري الفايف 600 ملل وماسك للشعر من الفايف، المنتج الثاني بـ9 شيكل.

- شامبو/ مطري دوف 400 ملل بـ9 شيكل.

- صبغة للشعر من جارنية، المنتج الثاني بـ9 شيكل.

- سائل للجلي منسانو سبارك، 1 ليتر بـ9 شيكل.

- منتجات فانيش، مزيل البقع - الثاني بـ9 شيكل.

الحملة سارية حتى 01.02.2017

ع.ع.