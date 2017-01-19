سوبر فارم تعزز حملات Happy Sale آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط
الحملة سارية حتى 01.02.2017
تتابع سوبر- فارم احتفالات Happy Sale السنوية التقليدية. من خلال الحملة تباع آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط.
من بين آلاف المنتجات المشاركة بالحملة، نذكر منها ما يلي:
- شامبو/مطري الفايف 600 ملل وماسك للشعر من الفايف، المنتج الثاني بـ9 شيكل.
- شامبو/ مطري دوف 400 ملل بـ9 شيكل.
- صبغة للشعر من جارنية، المنتج الثاني بـ9 شيكل.
- سائل للجلي منسانو سبارك، 1 ليتر بـ9 شيكل.
- منتجات فانيش، مزيل البقع - الثاني بـ9 شيكل.
الحملة سارية حتى 01.02.2017
ع.ع.
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