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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك سوبر فارم تعزز حملات Happy Sale آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط

اسواق العرب

سوبر فارم: حملات Happy Sale بـ9 شيكل
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سوبر فارم تعزز حملات Happy Sale آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط

الحملة سارية حتى 01.02.2017

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-19 17:13:17 A A

تتابع سوبر- فارم احتفالات Happy Sale السنوية التقليدية. من خلال الحملة تباع آلاف المنتجات بـ9 شيكل فقط.

من بين آلاف المنتجات المشاركة بالحملة، نذكر منها ما يلي:
- شامبو/مطري الفايف 600 ملل وماسك للشعر من الفايف، المنتج الثاني بـ9 شيكل.
- شامبو/ مطري دوف 400 ملل بـ9 شيكل.
- صبغة للشعر من جارنية، المنتج الثاني بـ9 شيكل.
- سائل للجلي منسانو سبارك، 1 ليتر بـ9 شيكل.
- منتجات فانيش، مزيل البقع - الثاني بـ9 شيكل.

الحملة سارية حتى 01.02.2017
ع.ع.

 

 

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