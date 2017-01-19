الأسد: الأولويّة من لقاء أستانة هو التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات

بشار الأسد:



إذا أردنا اختيار الجانب الذي يمكننا القول إنه جيد في خطابات ترامب خلال حملته الانتخابية فهو أولويتنا اليوم والمتمثلة بمحاربة الإرهاب

أكّد الرئيس السوري بشار الاسد أنه "ليس لدى دمشق توقعات من لقاء أستانة، والأولوية منه التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، ويأمل بأن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة صادقة في محاربة الإرهاب في المنطقة".





بشار الاسد



ونوّه الأسد في حديث لقناة "تي بي أس" اليابانية، أكد أن "الأولوية من لقاء أستانة هو التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، معتبراً أن "اللقاء يشمل محادثات مع المجموعات المسلحة التي يعني انضمامها للمصالحات، تخليها عن السلاح والحصول على العفو". وقال الرئيس السوري إنه "ليس من الواضح ما إذا كان مؤتمر أستانة سيتناول أي حوار سياسي، لأنه ليس واضحاً من سيشارك فيه".



كما أعرب الرئيس السوري عن أمله بأن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة "صادقة بتشكيل تحالف حقيقي وواقعي لمحاربة الإرهاب بالمنطقة، بما فيها الإرهاب في سورية". وحول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أشار الأسد إلى أنه "إذا أردنا اختيار الجانب الذي يمكننا القول إنه جيد في خطابات ترامب خلال حملته الانتخابية فهو أولويتنا اليوم والمتمثلة بمحاربة الإرهاب".