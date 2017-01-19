أيمن زبيب وفيفيان مراد يتألقان في حفل غنائي كبير

دعت فيفيان ضيفها الفنان اللبناني رياض العمر المقيم في المغرب وقدمت برفقته ديو غنائي الهب الاجواء



أحيت النجمة اللبنانية فيفيان مراد اولى حفلاتها الغنائية للعام 2017 في الاطلال بلازا بمشاركة النجم ايمن زبيب. فكانت واحدة من اجمل سهرات بداية العام حيث تألقت فيفيان كعادتها وقدمت باقة من اجمل أغنياتها أمام جمهور كبير قاوم البرد وذهب ليلاقي الصوت الجميل والحضور الآثر الذي تتمتع به فيفيان مراد. كذلك دعت فيفيان ضيفها الفنان اللبناني رياض العمر المقيم في المغرب وقدمت برفقته ديو غنائي الهب الاجواء.