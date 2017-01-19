الدردشة تشق طريقها إلى اليوتيوب

فكرة هذه الميزة هي إضافة الدردشة إلى التطبيق ليكون أكثر إجتماعيًا ولتعزيز التواصل فيه بين الأصدقاء دون استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعية الأخرى

أقدمت يوتيوب على إطلاق ميزة "Share On YouTube" وهي عبارة عن دردشة مرفقة ستكون متوفرة للتطبيق على آيفون و أندرويد على الأقل في البداية، وكندا ستكون أول دولة تحصل عليها على أمل أن تتوفر لجميع الدول خلال الأسابيع المقبلة.

فكرة هذه الميزة هي إضافة الدردشة إلى التطبيق ليكون أكثر إجتماعيًا ولتعزيز التواصل فيه بين الأصدقاء دون استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعية الأخرى والتي تستخدم في العادة لمشاركة فيديوهات يوتيوب والنقاش حولها.

تريد الشركة بهذه الخطوة أن تبقي المستخدمين في تطبيقها للمشاهدة والرد على الفيديوهات واستكشاف المزيد من المحتوى والدردشة أيضا مع الأصدقاء ومشاركة الفيديوهات معهم دون نسخ الرابط أو استخدام تطبيقات تواصل أخرى.

ويمكنك إضافة جهات الإتصال بسهولة ومشاركة الفيديوهات معهم من خلال التطبيق والنقاش حولها دون اللجوء إلى أي وسيلة للتواصل.