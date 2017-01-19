العذراء: عمليّ وشجاع وقادر على اتّخاذ القرار وشخصيته جذّابة

يظهر على مولود العذراء التوتر والقلق الدائمين، ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجيّ الحديث

يتميّز مواليد برج العذراء ببعض الصفات الرائعة وأبرزها العطاء وحبّ مساعدة الآخرين. ويتمتّع العذراء بشخصيّة جذّابة ومثيرة للجدل يصعب تحليلها، قلّما يحلم فهو عملي ونشيط ويكره البطالة والتسوّل وطلب المساعدة من الآخرين، ويمقت الكسل والإهمال والغباء، وهو حريص على إنجاز مهمّاته بسرعة بإتقان وحرص شديد.





صورة توضيحية

يظهر على مولود العذراء التوتر والقلق الدائمين، ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجيّ الحديث. وهو مهووس بالنظافة والنّظام والترتيب إلى حدّ كبير في العمل والمنزل ويمكن لهذه الصفات أن تصل معه إلى حد الهوس ما يؤدّي إلى الخلاف أحياناً بين الأزواج.

يمتاز مولود العذراء بقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره، وهو شجاع وقادر على اتّخاذ القرار وتحمّل النتائج مهما كانت سلبيّة أم إيجابيّة بنفسه. صارم في التعامل مع الآخرين، لذلك يفقد مولود برج العذراء الكثير من علاقاته الاجتماعيّة والعاطفيّة. غير أنه يتمتّع بذكاء إجتماعي مهمّ يمنحه المرونة والقدرة على التعامل مع من حوله بسهولة.