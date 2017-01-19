اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار العذراء: عمليّ وشجاع وقادر على اتّخاذ القرار وشخصيته جذّابة

معلومات الابراج

العذراء: عمليّ وشجاع وقادر على اتّخاذ القرار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

العذراء: عمليّ وشجاع وقادر على اتّخاذ القرار وشخصيته جذّابة

 

يظهر على مولود العذراء التوتر والقلق الدائمين، ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجيّ الحديث

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-20 09:59:36 A A

يتميّز مواليد برج العذراء ببعض الصفات الرائعة وأبرزها العطاء وحبّ مساعدة الآخرين. ويتمتّع العذراء بشخصيّة جذّابة ومثيرة للجدل يصعب تحليلها، قلّما يحلم فهو عملي ونشيط ويكره البطالة والتسوّل وطلب المساعدة من الآخرين، ويمقت الكسل والإهمال والغباء، وهو حريص على إنجاز مهمّاته بسرعة بإتقان وحرص شديد.


صورة توضيحية

يظهر على مولود العذراء التوتر والقلق الدائمين، ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجيّ الحديث. وهو مهووس بالنظافة والنّظام والترتيب إلى حدّ كبير في العمل والمنزل ويمكن لهذه الصفات أن تصل معه إلى حد الهوس ما يؤدّي إلى الخلاف أحياناً بين الأزواج. 

يمتاز مولود العذراء بقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره، وهو شجاع وقادر على اتّخاذ القرار وتحمّل النتائج مهما كانت سلبيّة أم إيجابيّة بنفسه. صارم في التعامل مع الآخرين، لذلك يفقد مولود برج العذراء الكثير من علاقاته الاجتماعيّة والعاطفيّة. غير أنه يتمتّع بذكاء إجتماعي مهمّ يمنحه المرونة والقدرة على التعامل مع من حوله بسهولة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أم الحيران: الالاف في خطبة وصلاة الجمعة | [165 قراءة]
2 ماحش: أبو القيعان لم يصب من العيار الأولي | [160 قراءة]
3 الناصرة: الموحدة تطالب بعقد جلسة عاجلة | [155 قراءة]
4 بدء مراسيم تنصيب دونالد ترامب | [138 قراءة]
5 كيف تؤثر ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام على الدماغ؟ | [134 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تعرفوا على كاستيلو برانكو البرتغالية | [0 مشاركة]
2 أم الفحم: تشييع جثمان المرحوم الشاب توفيق أبو جارور | [0 مشاركة]
3 تعرف على الدول التي تملك أسرع انترنت | [0 مشاركة]
4 Porsche Panamera 2017 تأسر العالم بسحرها | [0 مشاركة]
5 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب