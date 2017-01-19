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أخبار محليات إضراب شامل في كفرقاسم تضامنا مع أم الحيران

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المثلث الشمالي إضراب شامل في كفرقاسم تضامنا مع أم الحيران
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إضراب شامل في كفرقاسم تضامنا مع أم الحيران

من المقرر أن تقوم المدارس بفعاليات ونشاطات توضح للطلاب عما حدث بالأمس في أم الحيران

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-19 09:18:29 A A

تضامنا مع الأهل في النقب الاشم وتماشيا مع قرارات لجنة المتابعة لأحداث جريمة أم الحيران، فقد التزمت مدينة كفرقاسم صباح اليوم بالأضراب الشامل .هذا وقامت كاميرا موقع العرب بجولة صباح اليوم للوقوف عن قرب، حيث التقطت الكاميرا الاغلبية الساحقة من المتاجر التي التزمت والقليل من المقاهي والمحلات التي تعمل لتزويد الناس احتياجاتهم.


من الإضراب هذا الصباح
والتزمت المدارس والجهاز التعليم في المدينة بقرار لجنة المتابعة حيث فتحت المدارس ابوابها للطلاب كالمعتاد. هذا، ومن المقرر أن تقوم المدارس بفعاليات ونشاطات توضح للطلاب عما حدث بالأمس في أم الحيران.

كما ويشار إلى أن وفدا قسماويا يرأسه رئيس البلدية المحامي عادل بدير وقيادات الحركة الاسلامية يستعدون في هذه الاثناء للسفر الى النقب للمشاركة في مراسيم جنازة المربي يعقوب ابو القيعان الذي قتل رميا بالرصاص على يد رجال الشرطة.

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