مصادر: ماحش سيحقق مع الشرطة في اسباب اطلاق النار على أبو القيعان

موقع القناة الثانية:



تستعد الشرطة وتتأهب لامكانية حدوث مواجهات أخرى في أم الحيران

تقول مصادر في الشرطة أن الوضع مأساوي جدا بعد المواجهات الاخيرة في أم الحيران لذلك لن يتم اشراك ماحش في هذه المراحل في التحقيق

أفاد موقع القناة الثانية أنه "في أعقاب دهس الشرطي خلال المواجهات العنيفة في أم الحيران يوم أمس، لم يتم بعد التحقيق بعد مع أفراد الشرطة من قبل ماحش، حيث يذكر أنه تم اطلاق النار على سائق السيارة يعقوب أبو القيعان في حين ادعى افراد الشرطة أنه كان يحاول تنفيذ عملية دهس في الوقت الذي نفى أقرباؤه نيته بذلك".

تصوير جوّي يوثق مواجهات أم الحيران في النقب واستشهاد يعقوب أبو قيعان





وقال شهود عيان إن "المرحوم لم يقترب الى افراد الشرطة الا أنه وبعد أن تم اطلاق النار عليه فقد السيطرة على سيارته وانحدرت ودُهس الشرطي وذلك بحسب الشريط الذي نشرته أفراد الشرطة. هذا وتدعي عائلة أبو القيعان أن ابنهم كان يقود السيارة ببطء وافراد الشرطة اطلقوا النار عليه".

وأضاف موقع القناة الثانية "هذا وتستعد الشرطة وتتأهب لامكانية حدوث مواجهات أخرى في أم الحيران، وتقول مصادر في الشرطة أن الوضع مأساوي جدا بعد المواجهات الاخيرة في أم الحيران لذلك لن يتم اشراك ماحش في هذه المراحل للتحقيق ومن المتوقع أن يتم التحقيق في اسباب اطلاق النار على أبو القيعان والحديث هنا عن تحقيقات فقط ماحش تستطيع أن تقوم بها بشكل فعلي".



القتيل يعقوب أبو القيعان