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أخبار محليات المثلث الجنوبي يتجاوب مع الإضراب استنكارا لمجازر هدم البيوت في أم الحيران

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المثلث الجنوبي المثلث الجنوبي يتجاوب مع الإضراب
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المثلث الجنوبي يتجاوب مع الإضراب استنكارا لمجازر هدم البيوت في أم الحيران

يشهد الشارع غضبا كبيرا في اعقاب سياسة الهدم التي تطال البلدات العربية بشكل خاص

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-19 09:18:29 A A

شهدت منطقة المثلث الجنوبي في الطيبة، قلنسوة، زيمر، الطيرة، كفر برا، جلجولية، كفرقاسم، اضرابا في المحلات التجارية والمؤسسات العامة، وذلك احتجاجا واستنكارا لمجازر هدم البيوت التي نفذت في قرية أم الحيران في النقب التي هدم فيها 15 بيتًا كذلك هدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة. ويشهد الشارع غضبا كبيرا في اعقاب سياسة الهدم التي تطال البلدات العربية بشكل خاص.



ودعت اللجان الشعبية في الطيبة وقلنسوة، للمشاركة في المظاهرة التي ستقام عصر اليوم على المدخل الرئيسي لمدينة الطيبة (منطقة الجسر. وأصدرت اللجنة الشعبية في الطيبة بيانا جاء فيه: "ندعوكم لتظاهرة رفع الشعارات الاحتجاجية على سياسة هدم البيوت والقتل والاعتداءات على ابناء شعبنا، وذلك اليوم الخميس الساعة الرابعة على مدخل مدينة الطيبة بجانب مدخل الجسر".

وأضاف البيان: "إ‎اننا نؤكد إن قرية أم الحيران في النقب لن تبقى وحيدة، في جريمة اقتلاعها، وإن أهالي قلنسوة لن تبقى وحدها امام قوة الهدم والدمار السلطوي، وإنما سنبقى معاً من اجل النضال والتصدي لسياسة حكومة اسرائيل الفاشية.‏‎‏‎لا لسياسة هدم البيوت ...لا للاعتداءات الدموية و‏‎‏‎الْخِزْي والعار لحكومة الأشرار. الواجب الوطني يناديكم فلبوا النداء".
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صور من الطيبة

 

 

 

 

 

صور من قلنسوة

 

 

 

 

صور من قلنسوة

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