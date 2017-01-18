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أخبار محليات قتيلان وإصابة العشرات بينهم النائب أيمن عودة خلال مواجهات في أم الحيران- النقب

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قتيلان وإصابة العشرات بينهم النائب أيمن عودة
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قتيلان وإصابة العشرات بينهم النائب أيمن عودة خلال مواجهات في أم الحيران- النقب

بركة يدعو أعضاء المتابعة للتوجه الى أم الحيران فورا

مواطنون:

أفراد الشرطة استخدموا النيران والقنابل واعتدوا على المواطنين

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-18 07:22:00 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "شخصين على الأقل قتلا وأصيب العشرات بينهم النائب أيمن عودة، خلال مواجهات اندلعت الليلة في قرية أم الحيران ، بين قوات الأمن ومواطنين خلال إخلاء منازل وإجلاء سكانها. وقال مواطنون إن أفراد الشرطة استخدموا النيران والقنابل واعتدوا على المواطنين فيما أغلت الشرطة كافة مداخل البلدة".

وعممت لجنة المتابعة بيانا ورد فيه: "دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، صباح هذا اليوم الاربعاء، أعضاء لجنة المتابعة بالتوجه فورا الى بلدية أم الحيران التي تواجه عدوانا واسع النطاق، تمهيدا لتدمير القرية، وأسفر العدوان حتى الآن عن ارتقاء شهيد، واصابة العديد من الأهالي، ومن بينهم النائب ايمن عودة الذي تم نقله الى المستشفى للعلاج. ودعا بركة للتوجه بداية الى مجلس حورة المحلي، للانطلاق من هناك الى قرية أم الحيران، للتصدي للعدوان الدائر".

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