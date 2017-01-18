هبوعيل باقة الغربية يبحث عن التعويض في اللقاء البيتي أمام هبوعيل بيسان

يعمل المدرب الجديد تساحي طيار على ايجاد المعادلة الصحيحة لترتيب الأوراق المهنية، خاصة أن فريقه يحتل المرتبة 14 برصيد ثماني نقاط

يخوض فريق هبوعيل باقة الغربية مباراة بيتية ثانية على التوالي، وذلك عندما يستضيف فريق هبوعيل بيسان ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.







ويعمل المدرب الجديد تساحي طيار على ايجاد المعادلة الصحيحة لترتيب الأوراق المهنية، خاصة أن فريقه يحتل المرتبة 14 برصيد ثماني نقاط. وأضاف أنه راض عن مستواه رغم الخسارة أمام هبوعيل اكسال بهدفين مقابل هدف واحد. وقد انضم الى فريق باقة الغربية المهاجم يوئيل تشاحنوفيتش، بينما تم تحرير المهاجم محمد عواد لصالح فريق الدرجة الثالثة مكابي طمرة وحارس المرمى متان زالمانوفيتش، وتم بدلا منه الاتفاق مع أوهاد دافيد.



ويشارك لاعبان عربيان في تشكيلة فريق بيسان، حيث يضم قلب الدفاع باسل طه ولاعب الوسط راغب خليل. وكان فريق بيسان قد تغلب على باقة الغربية بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب.

