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مجتمع قصة من الحياة شابة: زوجة إبن عمي المقرب تكرهني وتغار مني وتعتقد انني كنت على علاقة به

مجتمع

شابة: زوجة إبن عمي المقرب تكرهني وتغار مني
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شابة: زوجة إبن عمي المقرب تكرهني وتغار مني وتعتقد انني كنت على علاقة به

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-18 07:26:56 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:
انا وابن عمي متل الاخوة، تربينا سوا وكبرنا مع بعض، وعلىطول الكل يقلنا انكو مناسبين للزواج من بعض، بس احنا حبنا لبعض أخوي، وحبنا بريء ع الاخر وكتير صحاب. لما تجوز ابن عمي كنت اقرب الناس الو وفرحتلو اكتر وحدة، بس للاسف زوجته عم تبعد بيناتنا، اصلا هي كل فكرها انو انا وهو مناسبين وانو اكيد كنا ع علاقة، وكتير بتغار مني، مع انو اقسم مش هيك الاشي وفش منو هاد الكلام. عم تبعدنا عن بعض بغيرتها المريضة اللي فش الها اساس. عم اخسر ابن عمي اقرب الناس ع قلبي. هو ببعد عشانم يحافظ ع مرتو وانا ببعد عشان ما اسببله مشاكل. مش عارفة اذا في حلول.



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