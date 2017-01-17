شابة: زوجة إبن عمي المقرب تكرهني وتغار مني وتعتقد انني كنت على علاقة به

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الرسالة كالتالي:

انا وابن عمي متل الاخوة، تربينا سوا وكبرنا مع بعض، وعلىطول الكل يقلنا انكو مناسبين للزواج من بعض، بس احنا حبنا لبعض أخوي، وحبنا بريء ع الاخر وكتير صحاب. لما تجوز ابن عمي كنت اقرب الناس الو وفرحتلو اكتر وحدة، بس للاسف زوجته عم تبعد بيناتنا، اصلا هي كل فكرها انو انا وهو مناسبين وانو اكيد كنا ع علاقة، وكتير بتغار مني، مع انو اقسم مش هيك الاشي وفش منو هاد الكلام. عم تبعدنا عن بعض بغيرتها المريضة اللي فش الها اساس. عم اخسر ابن عمي اقرب الناس ع قلبي. هو ببعد عشانم يحافظ ع مرتو وانا ببعد عشان ما اسببله مشاكل. مش عارفة اذا في حلول.





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