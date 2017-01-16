إتحاد أبناء سخنين يحقق فوزًا هامًا على كريات شمونه بالنتيجة 5-2

فريق كريات شمونه تقدم بالنتيجة عند الدقيقة السادسة بهدف لشلومي ازولاي إلاّ ان الرد السخنيني كان سريعًا من قبل المهاجم يوفال أفيدور

حقق فريق إتحاد أبناء سخنين أكبر فوز له في السنوات الاخيرة، إن لم يكن الاكبر له في الدرجة العليا، وذلك على فريق هبوعيل كريات شمونه بالنتيجة 5-2، بحضور الآلاف من المشجعين العرب للفريق السخنيني على مدرجات إستاد الدوحة.





صور خلال المباراة



فريق كريات شمونه تقدم بالنتيجة عند الدقيقة السادسة بهدف لشلومي ازولاي إلاّ ان الرد السخنيني كان سريعًا من قبل المهاجم يوفال أفيدور الذي عادل النتيجة في الدقيقة الـ11 وأفلح في تسجل هدف التفوق ايضًا للفريق السخنيني في الدقيقة الـ19. أحمد عابد مهاجم كريات شمونه أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة الـ26 إلاّ أن علي عثمان أفلح بضربة حرّة مباشرة وأعاد التفوق لسخنين في الدقيقة الـ29.



إبراهم باس مدافع أبناء سخنين الذي يسجل أهدافه بالجملة في الاسابيع الاخيرة أفلح بتعزيز النتيجة لصالح سخنين في الدقيقة الـ40 لينتهي الشوط الاوّل بتفوق سخنين 4-2. في الشوط الثاني إكتفى سخنين بهدف آخر من قِبل أفيدور الذي أنهى المباراة مع ثلاثة أهداف رائعة وسط تألق كافة لاعبي الفريق السخنيني وعلى رأسهم فراس مغربي الرائع وعلي عثمان وساغس تمبي ومارون غنطوس.