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أخبار محليات المستشار القضائي للحكومة: سأدرس نشر التسجيلات الصوتية بين نتنياهو وموزيس

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القدس والقضاء المستشار القضائي للحكومة: سأدرس نشر التسجيلات الصوت
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المستشار القضائي للحكومة: سأدرس نشر التسجيلات الصوتية بين نتنياهو وموزيس

افيحاي مندلبليط:

في اطار إلتزامي للغاية الجماهيرية، سأدرس مستقبلًا نشر التسجيلات الصوتية كاملة مع الاخذ بعين الاعتبار الإعتبارات القانونية المتعلقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-16 22:27:30 A A

قال افيحاي مندلبليط ، المستشار القضائي للحكومة في حديث له بما يتعلق بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ان القرار الذي اتخذته بالتعاون مع المدعي العام ورئيس قسم التحقيقات بالانتظار مع التحقيق في القضية رقم 2000 (المحادثات بين نتنياهو وأرنون موزيس) كان صائبًا، فقد منحت الشرطة الفرصة للتحقيق بشكل جذري في القضية رقم 1000 (قضية الحصول على هدايا) من خلال جمع ادلة وافادات من عشرات الأشخاص حتى خارج البلاد".

وأضاف:"في اطار إلتزامي للغاية الجماهيرية، سأدرس مستقبلًا نشر التسجيلات الصوتية كاملة، مع الاخذ بعين الاعتبار، الإعتبارات القانونية المتعلقة. في هذه اللحظة من السابق لأوانه اتخاذ القرار، كون نشر التسجيلات من شأنه ان يناقض التحقيقات ويشوشها". وأضاف: "ان أتطلع لإكمال التحقيق بأسرع وقت". وتابع: "ان التحقيق في القضيتين يتم على يد افضل محققي الشرطة، الذين يعملون بشكل جذري واساسي ويفحصون كل افادة واثبات ودليل".

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