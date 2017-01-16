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ميسي رقم 1 في أفضل 10 هدّافين في أوروبا
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ميسي يحل في المرتبة الاولى ضمن قائمة أفضل 10 هدّافين في أوروبا

عزز ميسي صدارته للقائمة بفضل هدفه الأخير مع برشلونة أمام لاس بالماس (5-0) بالليجا

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) حلّ في المرتبة السادسة بـ18 هدفًا 0.85 هدف/مباراة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-16 22:21:33 A A

أكدت تقارير صحافيّة إسبانيّة الاثنين أنّ الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قد حلّ في صدارة الهدّافين في جميع البطولات المحليّة والأوروبيّة، خلال الموسم الحالي بـ27 هدفًا في 22 مباراة، بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة.


ليونيل ميسي

وفي نفس السياق، رصد موقع "توب ميركاتو" الفرنسي، قائمة بأفضل 10 هدّافين في الملاعب الأوروبيّة هذا الموسم، حيث عزز ميسي، صدارته للقائمة بفضل هدفه الأخير مع برشلونة أمام لاس بالماس (5-0) بالليجا. ووسَّع الفارق، مع الأوروجوياني أدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي صام عن التهديف أمام رين في الجولة السابقة.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين ومعدّل التهديف لكل لاعب في المباراة الواحدة:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): (27 هدفًا، 1.12هدف لكل مباراة)

2- الأوروجوياني أدينسون كافاني (باريس سان جيرمان): (24 هدفًا، 0.96 هدف/مباراة)

3 - الجابوني بيير إيميريك أوباميانج (بوروسيا دورتموند): (20 هدفًا، 0.91 هدف/مباراة)

4 - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): (20 هدفًا، 0.83 هدف/مباراة)

5 - السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد): (19 هدفًا، 0.66 هدف/مباراة)

6 - البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): (18 هدفًا، 0.85 هدف/مباراة)

7 - الفرنسي ألكسندر لاكازيتي (ليون): (18 هدفًا، 0.82 هدف/مباراة)

8 - الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي): (18 هدفً، 0.78 هدف/مباراة)

9 - الأوروجوياني لويس سواريز (برشلونة): (18 هدفًا، 0.72 هدف/مباراة)

10 - البوسني إدين دجيكو (روما): (18 هدفًا، 0.67 هدف/مباراة).

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