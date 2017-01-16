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فنانين فن عربي نانسي عجرم: هذا هو سبب نجاح أغنيتي عم بتعلق فيك

فنانين

نانسي: هذا هو سبب نجاح أغنيتي عم بتعلق فيك
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نانسي عجرم: هذا هو سبب نجاح أغنيتي عم بتعلق فيك

نانسي:

هذه الأغنية أنا أحببتها شخصيًا، ولأنني أحببتها وغنيتها من قلبي شعرت بأنها وصلت بسرعة الى قلوب العالم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-16 22:21:34 A A

علّقت نانسي عجرم على نجاح أغنيتها الجديدة "عم بتعلق فيك"، والتي حققت حتى الآن ملايين المرات من الاستماع وما زالت تنتشر أكثر وأكثر نظرا للرومانسية والأداء المميز اللذين قدمتهما نانسي في هذه الأغنية، وقالت نانسي: "هذه الأغنية أنا أحببتها شخصيًا، ولأنني أحببتها وغنيتها من قلبي شعرت بأنها وصلت بسرعة الى قلوب العالم، وشعرت بمحبة الناس لها، لذلك أنا سعيدة جدًا بهذا النجاح المميز".

نانسي عجرم

جدير بالذكر أنّ هذه الأغنية هي من ألبوم نانسي الجديد المقرر طرحه في 30 يناير الحالي. كما ويُذكر أنّ أغنية "عم بتعلف فيك" من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

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