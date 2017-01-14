جسر الزرقاء: وفاة الشاب احمد جربان بعد عام من تعرضه لاعتداء في البلدة

سامي العلي :



رسالة للشباب ، المرحوم ضحية العنف المستشري في القرية، الذي يهدد حياة شبابنا.. أدعوكم لاتباع لغة الحوار والتسامح والعفو، ونبذ ومحاربة العنف والجريمة، لأن سلامتكم غالية.. ودعونا نحمي حياة أبناءنا وبناتنا.. من حقنا العيش بأمان

بعد أكثر من عام من المعاناة والمكوث في المشفى، انتقل لرحمته تعالى ، يوم السبت ، الشاب أحمد صلاح جربان (أبو زرد) .وكان المرحوم أحمد قد تعرض لاعتداء في قرية جسر الزرقاء ، قبل عام وأصيب بجراح خطيرة في رأسه، وخضع منذ الحادث للعلاج في المشفى وبقي فاقدا للوعي دونما تحسن صحته.





وقال سامي العلي رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء :"زرت المرحوم أكثر من مرة، وشهدت دموع وألم الوالدين. مشهدا مؤلما وشعورا صعبا أن ترى شابا يرقد على السرير جسدا دون أن يتحرك أو يفتح عينيه.تراجيديا ومصاب جلل وأليم، لم يبقي لنا سوى رفع صلواتنا لله داعين للمرحوم الرحمة والعفو، وأن يدخله في فسيح جنانه ".

واضاف سامي العلي :" رسالة للشباب ، المرحوم ضحية العنف المستشري في القرية، الذي يهدد حياة شبابنا.. أدعوكم لاتباع لغة الحوار والتسامح والعفو، ونبذ ومحاربة العنف والجريمة، لأن سلامتكم غالية.. ودعونا نحمي حياة أبناءنا وبناتنا.. من حقنا العيش بأمان ".