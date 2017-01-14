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أخبار محليات عين ماهل: اصابة 3 اشخاص اثر انفجار اسطوانات غاز بأحد المنازل

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الناصرة والقضاء عين ماهل: اصابة 3 اشخاص اثر انفجار اسطوانات غاز
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عين ماهل: اصابة 3 اشخاص اثر انفجار اسطوانات غاز بأحد المنازل

الشرطة تحقق في الاسباب

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من: انور امارة - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-14 20:57:05 A A

 اصيب مساء السبت ، ثلاثة اشخاص بجراح طفيفة ، اثر انفجار اسطوانات غاز في احد المنازل ببلدة عين ماهل . وهرعت الى المكان طواقم الاطفاء والانقاذ والاسعاف لفحص الامر .  وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج العلاج . وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث . 



وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" تواصل الشرطة بالتعاون مع ممثلين عن مكتب الاقتصاد والبنيات التحتية وخبراء اخماد الحرائق التحقيق في اسباب وتفاصيل وملابسات انفجار اسطوانة غاز مساء ، السبت في منزل مواطن ببلدة عين ماهل بالشمال مسفرة عن اصابة مواطن من السكان هناك وابنته وحفيدته وعلى ما يبدو طفيفا تحولو معها لتلقي العلاج الطبي.هذا ووفقا للتحريات الاولية فان فني اسطوانات غاز كان قد قصد ظهيرة اليوم منزل المواطن باعقاب شكوى الاسرة حول رائحة غاز قوية انتشرت بالمنزل والتحقيقات جارية ".

وقال كايد ظاهر المتحدث والمركز للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ :" الانفجار حصل في اسطوانة غاز في منزل بعين ماهل .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة وصلت الى المكان وعملت على فحص شامل لكل ما حصل" .

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