برشلونة يكتسح لاس بالماس ويستعد تألقه في العام الحالي

رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي خاض مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 24 في المركز الثامن

اكتسح برشلونة ضيفه لاس بالماس محققاً انتصاراً عريضاً على حسابه بخمسة أهداف دون رد على أرضية ملعب كامب نو في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

برشلونة قدم مباراة قوية جداً على الصعيد الهجومي والدفاعي في ذات الوقت، الأمر الذي مكنه من اجتياز عقبة لاس بالماس بدون أي مشاكل أو معوقات.لم يمهل رجال إنريكي ضيفهم سوى 14 دقيقة لافتتاح باب التسجيل عن طريق لويس سواريز بعد لعبة جماعية من الفريق، وهذا الهدف الثاني لصالح لويس خلال عام 2017.

برشلونة أهدر عدة فرص في الشوط الأول خصوصاً عن طريق أندريه جوميز، قبل أن يحسم ليونيل ميسي الأمور منطقياً في الشوط الثاني مسجلاً الهدف الثاني بالدقيقة 52، ثم أضاف زميله لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقتين سجل أردا توران الهدف الرابع.برشلونة يم يتوقف هنا حيث حاول إضافة أهداف أخرى فكان له ما أراد عن طريق أليكس فيدال في الدقيقة 80.ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي خاض مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 24 في المركز الثامن.