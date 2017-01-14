تعرف على الدول التي تملك أسرع خدمة انترنت في العالم

حل في المراكز العشرة الأولى كذلك كل من النرويج وهولندا و ليتوانيا واليابان والسويد، فيما احتلت روسيا المركز الخمسين بعد الكويت

أصبح الانترنت شيء أساسي في حياتنا اليومية، كل شيء مرتبط في الانترنت، في الجامعات والمؤسسات وداخل البيوت.





صورة توضيحية

نشرت الشركة البريطانية "OpenSignal" تقريرها الخاص بحالة شبكات الاتصال عبر الهاتف في جميع أنحاء العالم وعرضت تصنيفا للدول التي تمتلك أسرع إنترت على الإطلاق.

ووفقا لمعطيات الشركة كانت الصدارة في تصنيف الدول التي تمتلك أسرع إنترنت عبر الهاتف الذكي في شبكات الجيل الثالث 3G و4G من نصيب كوريا الجنوبية، وجاءت سنغافورة في مركز الوصافة ضمن هذا التصنيف تلتها في المركز الثالث هنغاريا ثم أستراليا والدانمارك في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وحل في المراكز العشرة الأولى كذلك كل من النرويج وهولندا و ليتوانيا واليابان والسويد، فيما احتلت روسيا المركز الخمسين بعد الكويت وبفارق ضئيل عن جنوب إفريقيا، وذيلت قائمة هذا التصنيف كل من كوستاريكا وأفغانستان باحتلالهما المركزين 94 و95 على التوالي.