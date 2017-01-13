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سيارات جديد السيارات 2017 Volkswagen Golf تتمتع بمقومات جذابة ورائعة

سيارات

2017 Volkswagen Golf بمقومات جذابة
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2017 Volkswagen Golf تتمتع بمقومات جذابة ورائعة

الباقة الاختيارية الجديدة تأتي متوفرة مع نسختي SE وSEL وتشمل عجلات ألومنيوم 20 بوصة وشعارات R-Line مع صادمين أماميين وخلفيين جديدين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-13 14:05:44 A A

كشفت 2017 Volkswagen Golf النقاب عن موديل أطلس 2017 بباقة R-Line الجديدة التي ستجعل السيارة متعددة الاستخدامات الجديدة أكثر ديناميكية على الاقل من حيث الشكل.



والباقة الاختيارية الجديدة تأتي متوفرة مع نسختي SE وSEL، وتشمل عجلات ألومنيوم 20 بوصة وشعارات R-Line مع صادمين أماميين وخلفيين جديدين مع فتحات تهوية أكبر في الأمام ومشتت خلفي أسود لامع في الخلف وعتبات جانبية ابرز.

كما طورت مقصورة السيارة بشعارات R-Line على شاشة العرض للنظام الترفيهي وعجلة القيادة والدواسات الرياضية الصلب. ويمكن توفر أطلس بهذه الباقة مع محركين الأول TSI سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 235 حصانًا ومحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 276 حصانًا، فيما يأتي كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي 4Motion.

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