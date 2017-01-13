هند البحرينية تتألّق بفستان من توقيع الجسمي في الرياض

هند قدمت باقة من أجمل أغانيها الراقصة بالإضافة إلى زفة العروس

تألّقت الفنانة البحرينية هند، خلال إحيائها لحفل زفاف في الرياض بفستان من تصميم المصمم الخليجي يوسف الجسمي والشهير بـ "جسميكو"، حيث بدت فيه بقمة الأناقة والأنوثة.



هند البحرينية

وقدمت باقة من أجمل أغانيها الراقصة بالإضافة إلى زفة العروس التي أبدعت في تقديمها وتراقص الحضور عليها حتّى ساعات الصّباح الأولى.