ايكيا تعلن عن بدء حملة الشتاء: 50% تخفيض

شركة ايكيا في البلاد تفتتح حملة الشتاء التقليدية التي ستكون بين التواريخ 12.1.2017 حتى 29.1.2017. حتى 50% تخفيض على أكثر من 2,500 منتج من جميع أقسام الحانوت

شركة ايكيا في البلاد تعود للحملة التقليدية السنوية التي تقام مرتان في السنة، في الشتاء وفي الصيف، وتعرض لزبائنها الاف المنتجات بتخفيض حتى 50%، ممكن مشاهدة المنتجات المشاركة في الحملة في موقع ايكيا الجديد:







شوكي كوفلنتش، المدير التنفيذي لايكيا في البلاد: "يسرنا إفتتاح حملة شتاء 2017 في فروع ايكيا الثلاث: كريات آتا، نتانيا وريشون لتسيون وعرض أكثر من 2,500 منتج بتخفيض. الفروع تستعد لإستقبال الاف الزوار يوميًا وكذلك المطاعم، خدمة الزبائن، خدمات النقل والتوصيل. حتى نتمكن من الإستمرار في تقديم تجربة تسوق ممتعة للزوار. أدعو الجميع لزيارة فروع ايكيا والإستمتاع بمجموعة واسعة من الأثاث والمستلزمات المصممة للبيت".



آفي بار، نائب مدير المبيعات والمجموعات في ايكيا: "على مدار العام، تحرص ايكيا على تجديد وتحديث منتجاتها بحيث يستمتع الزبون بمنتجات جديدة في كل زيارة له حملة الشتاء تمكننا من التحضر لإستقبال مئات المنتجات الجديدة لصيف 2017. الحملة تدوم جميع الأقسام وستكون أهمها أقسام الأرائك، الأرائك التي تفتح كسرير، المطابخ، النسيج، الحمامات وغرف النوم".



بين القطع المشاركة في الحملة

HEMNES طاولة ماكياج مع مرآه100x50سم ‏. 795 ش.جبدلا من 995 ش.ج. PE205599

EKTORP أريكة ثلاثية المقاعد مع تنجيد NORDVALLAباللونالرمادي الغامق . 1,795 ش.ج بدلا من 2,395 ش.ج. PE559169

TRYSIL سرير زوجي باللون البني الداكن، الأسود. ملائمة لفرشة بحجم 140x200سم . 595 ش.ج بدلا من 795 ش.ج. PE327983

FRIHETEN كنبة زاوية تفتح كسرير.تنجيد SKIFTEBOرمادية داكنة.2,195 ش.ج بدلا من 2,995 ش.ج. PE328883

BJURSTAطاولة قابلة للفتح, باللون البني- الأسود. العرض 84 , الطول 140/180/220 , الارتفاع 74 سم. 695 ش.ج بدلا من 995 ش.ج. PE181365

FORHOJA سلة مطبخ من خشب البتولا الكامل. 100x43‏ سم.395 ش.ج بدلا من 545 ش.ج . PE130363

BRUSALI خزانة 3 أبواب.131x190 سم.695 ش.ج بدلا من 995 ش.ج . PE331789

VINTER 2016وعاء تقديم قطره 12 سم. 7 ش.ج بدلا من 19 ش.ج. PE608019

GOTTGORA فانوس للشمع مع قاعدة معدنية. 26 سم. 19 ش.ج بدلا من 49 ش.ج. PE379112

GASPAطقمشرشف وغطاء مخدة.حجم غطاء مخدة 50x60 سم. حجم الشرشف150x200 سم.. 95 ش.ج بدلا من 165 ش.ج. PE228087

VARDAGEN إناء مع غطاء 1.8 لتر زجاج شفاف. 12 ش.ج بدلا من 19 ش.ج . PE580597

AFJARDEN منشفة لليدين 40x70 سم. البيج, الرمادي,الأزرق والأبيض. 19 ش.ج بدلا من 29ش.ج. PE272414، PE272413، PE426982، PE272417

ع.ع.