البث المباشر على فيسبوك يدعم الحواسيب بعد طول إنتظار

قررت الشركة الأمريكية أن توسع نطاق البث وتدعم أيضا هذه الأجهزة التي يستخدمها الملايين من الناس

من المعلوم أن فيسبوك يدعم البث الحي منذ أشهر، ولكن كان الأمر محصورًا على الهواتف الذكية بشكل رئيسي وحواسيب آيباد والحواسيب اللوحية، لكن بالنسبة للحواسيب المحمولة والمكتبية فلم يكن ممكنًا البث المباشر منها إلا إذا استخدمت بعض البرامج الخاصة.





صورة توضيحية



والآن قررت الشركة الأمريكية أن توسع نطاق البث وتدعم أيضا هذه الأجهزة التي يستخدمها الملايين من الناس، والتي يمكن بث الفيديو منها سواء من طرف المسوقين والشخصيات العاملة في مجالات التقنية والتسويق الإلكتروني والمحاضرات التعليمية ممن يريدون بث محتوياتهم على صفحاتهم العامة.



وبالطبع فإن هذه الميزة تدعم الصفحات العامة فقط (page) ومنها صفحات الشركات والشخصيات والعلامات التجارية والترفيه ولا تدعم الصفحات الشخصية التي يفضل فيس بوك أن يكون بث الفيديو عليها من الهواتف الذكية، ومن المعلوم أن أغلبية مستخدمي الموقع يدخلون من الهواتف الذكية بينما منشئي المحتوى على الصفحات العامة يفضلون الحواسيب أكثر.