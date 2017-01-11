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مطبخ اطباق رئيسية القريديس مع صلصة الديناميت اللذيذة.. صحتين وهنا

مطبخ

القريديس مع صلصة الديناميت اللذيذة..صحتين
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القريديس مع صلصة الديناميت اللذيذة.. صحتين وهنا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-12 21:45:59 A A

المكونات
لإعداد صلصة ديناميت:
150 جرام مايونيز
75 جرام صلصة سريراتشا الحارة
1 فص ثوم مهروس
2 ملعقة خل الأرز
ملح وفلفل حسب الرغبة
عجينة التمبورا:
180 جرام طحين متعدد الاستعمالات
4 ملعقة نشاء الذرة
2 ملعقة باكينج صودا
ملح وفلفل
300 ملليلتر ماء الصودا
300 جرام قريدس متوسط الحجم منظف ومدقوق
3 ملعقة نشاء الذرة
للتقديم
ملفوف أبيض مقطع حسب الرغبة
بصل أخضر حسب الرغبة
حبة البركة
فلفل حار مقطع


صورة توضيحية

طريقة التحضير
لإعداد المايونيز الحار:
- تخلط المكونات كلها معاً وتتبل بالملح والفلفل وتحرك جيداً حتى تمتزج.
لإعداد الخليط وطريقة طهي القريديس:
- في وعاء، يجمع الطحين ونشاء الذرة والباكينج صودا والملح والفلفل وتخلط المكونات جيداً. يصب ماء الصودا ونحرك جيداً لتمتزج المواد ويوضع الخليط في البراد مدة 30 دقيقة قبل الاستخدام.
- دقائق أو حتى يصبح القريديس ذهبي اللون، ثم يقلب الروبيان مع صلصة ديناميت ويقدم.

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