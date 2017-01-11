القريديس مع صلصة الديناميت اللذيذة.. صحتين وهنا

المكونات

لإعداد صلصة ديناميت:

150 جرام مايونيز

75 جرام صلصة سريراتشا الحارة

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة خل الأرز

ملح وفلفل حسب الرغبة

عجينة التمبورا:

180 جرام طحين متعدد الاستعمالات

4 ملعقة نشاء الذرة

2 ملعقة باكينج صودا

ملح وفلفل

300 ملليلتر ماء الصودا

300 جرام قريدس متوسط الحجم منظف ومدقوق

3 ملعقة نشاء الذرة

للتقديم

ملفوف أبيض مقطع حسب الرغبة

بصل أخضر حسب الرغبة

حبة البركة

فلفل حار مقطع





صورة توضيحية



طريقة التحضير

لإعداد المايونيز الحار:

- تخلط المكونات كلها معاً وتتبل بالملح والفلفل وتحرك جيداً حتى تمتزج.

لإعداد الخليط وطريقة طهي القريديس:

- في وعاء، يجمع الطحين ونشاء الذرة والباكينج صودا والملح والفلفل وتخلط المكونات جيداً. يصب ماء الصودا ونحرك جيداً لتمتزج المواد ويوضع الخليط في البراد مدة 30 دقيقة قبل الاستخدام.

- دقائق أو حتى يصبح القريديس ذهبي اللون، ثم يقلب الروبيان مع صلصة ديناميت ويقدم.