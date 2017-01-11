الأخضر الداكن اللون الأقرب للحوت.. أمّا الجدي والدلو!

برج الجدي

مواليد برج الجدي يميلون الى الالوان البنية الدافئة والبرتقالي الداكن والذهبي، فهذه الالوان تعكس هدوء شخصياتهم.

برج الدلو

شخصية مواليد برج الدلو القوية والمندفعة تجعلهم يختارون الألوان الصاخبة من الوان قوس القزح التي تضفي البهجة الى اطلالاتهم.

برج الحوت

الازرق التركواز والاحمر الداكن والابيض والاخضر الداكن، هي الالوان المفضلة لمواليد برج الحوت.





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