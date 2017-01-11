اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار الأخضر الداكن اللون الأقرب للحوت.. أمّا الجدي والدلو!

معلومات الابراج

الأخضر الداكن اللون الأقرب للحوت.. أمّا الجدي والدلو!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الأخضر الداكن اللون الأقرب للحوت.. أمّا الجدي والدلو!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-18 14:04:29 A A

برج الجدي
مواليد برج الجدي يميلون الى الالوان البنية الدافئة والبرتقالي الداكن والذهبي، فهذه الالوان تعكس هدوء شخصياتهم.

برج الدلو
شخصية مواليد برج الدلو القوية والمندفعة تجعلهم يختارون الألوان الصاخبة من الوان قوس القزح التي تضفي البهجة الى اطلالاتهم.

برج الحوت
الازرق التركواز والاحمر الداكن والابيض والاخضر الداكن، هي الالوان المفضلة لمواليد برج الحوت.


صورة توضيحية

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بلدية الناصرة: نستنكر الإعتداء على أم الحيران | [249 قراءة]
2 النّاصرة:اجتماع تحضيري لمحامين عرب مع مراكز حقوقيّة | [238 قراءة]
3 المتابعة: اضراب لا يشمل المدراس غدا | [237 قراءة]
4 نسرين أبو القيعان: قتلوا والدي بدمٍ بارد | [210 قراءة]
5 فيلم غرام وانتقام في اطار الدراما المغربية | [199 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 سلطة الإطفاء والإنقاذ: وحدة خاصّة جديدة في القدس | [0 مشاركة]
2 إعتقال شاب (25 عاما) من رومة الهيب بعد ضبط مسدس | [0 مشاركة]
3 الرجل يفكّر في المرأة لمدّة 6 ثوانٍ في الدقيقة | [0 مشاركة]
4 هل سمعتم عن حبوب الشفاء من العشق؟ | [0 مشاركة]
5 سان جيرمان يدخل في سباق ضم باتشواي مهاجم تشيلسي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب