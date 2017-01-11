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صحة اخبار وتقارير صيحة صحيّة جديدة: النوم النظيف.. هل تتمتعون به حقًا؟

صحة

ما هو النوم النظيف؟ وهل تتمتعون به حقًا؟
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صيحة صحيّة جديدة: النوم النظيف.. هل تتمتعون به حقًا؟

النوم النظيف يعني أن تنام 7 أو 8 ساعات على الأقل ليلا من دون انقطاع، وبشكل يومي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-22 10:56:06 A A

لا بدّ وأنكم سمعتم بمصطلح "الأكل النظيف"، الذي لقي رواجًا كبيرًا خلال العام 2016، وهو يتعلق بالتركيز على الوجبات والأغذية الصحية، إلا أنّ عام 2017 سيشهد صيحة صحيّة جديدة ومثيرة وهي "النوم النظيف"، والذي اعتبره خبراء أنّه هو الاتجاه الصحي الذي يجب أن نحرص جميعا خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على اللياقة والصحة.


صورة توضيحية

كشفت عن هذا المصطلح، مؤخرا، الممثلة الأميركية غوينيث بالترو والتي اختارت خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالجوانب الصحية وطرق الحفاظ على اللياقة البدنية، وقد حظي باهتمام ملحوظ. وتقول بالترو إنّ "النوم النظيف يعني أن تنام 7 أو 8 ساعات على الأقل ليلا من دون انقطاع، وبشكل يومي".

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