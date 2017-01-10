كيف نجتاز الشّتاء بسلام مع طفل جديد.. نصائح من سيميلاك

ماذا يحدث اذا اصيب الطفل بالبرد والمرض؟

من المهم ان لا يصاب بالجفاف عند الحديث عن اطفال صغار (حتى جيل نصف سنة) ويحظر اكمال التغذية بالماء، بل فقط الاستمرار بالإرضاع او اعطاء بديل الحليب – هذا يزود الطفل بالسوائل التي يحتاجها. يجب التوجه الى الطبيب حسب الحاجة

هناك دائمًا نقاش ثابت ما بين الأمهات... وهو يبدأ بالسؤال هل من المفضل الحمل في فصل الشتاء أم في الصيف؟ وكل واحدة، يتعلق في أي معسكر هي، ستعطي تفسيرات للجهتين، حيث انه بالطبع المرحلة المطلوبة القادمة هو الرد على قضية هل من المفضل الولادة في الصيف أم في الشتاء... الا انه حاليًا الشتاء هنا، وطائر اللقلق لا يسأل ما المريح أو المفضل لنا، أو كما من المتبع القول "كله منيح". لمن يلدون في الشتاء، اليكم عدة نصائح وارشادات مهمة حول كيفية اجتياز الفترة على افضل ما يرام وبشكل صحي والانتباه الى متطلبات الطفلأعداتها، رونيتدوييف، مديرة علمية في ابوت، منتجة سيميلاك:

تدفئتهم بالملابس المناسبة، انما تجنّب الافراط في هذا – بشكل اساسي يحتاج الاطفال دوما الى طبقة واحدة اكثر من الشخص البالغ. الميل الطبيعي هو إلباس الطفل بالكثير من الطبقات بعد الولادة، ثمة من يقول 3 طبقات. الا ان هذا ليس صحيحًا بالضرورة ونحن بشكل خاص نريد تجنب وجود وضع يشعر به الطفل بحرارة زائدة ويبدأ بالتصبب عرقاً، لأنه عندها لن يستطيع المحافظة على درجة حرارة دافئة لجسمه. نصيحة جيدة هي ان نفحص ظهر الطفل، وان كان الظهر، الرقبة او منطقة الصدر تتصبب عرقًا فان هذا يعني انه يشعر بالحر. الانف البارد بالمقابل يدل على ان الطفل يشعر بالبرد. البِسوا الطفل بأقمشة كالقطن او الصوف او الاقمشة الطبيعية وتجنبوا الاقمشة الاصطناعية.انتبهوا الى انه في البيت يمكن دوما ارتداء ملابس اقل واستعمال غطاء اقل سمكاً. عندما نخرج، حسب الطقس وسن الطفل، من المفضل اضافة طبقة اخرى واستعمال غطاء اكثر دفئاً. ايضا القبعة مهمة خلال المكوث خارج البيت لان 60% من حرارة جسم الطفل تضيع عبر الرأس، واختاروا قبعة تغطي الاذنين.



تدفئة البيت وغرفة الطفل – من المهم تجنب التدفئة الزائدة، التي يمكن ان تزيد احتمال الموت السريري. يمكن استعمال ميزان الحرارة لفحص درجة الحرارة التي يجب ان تكون حوالي 22 درجة تقريبا.



العديد من الفيروسات وامراض الشتاء – الاماكن المغلقة هي اماكن التي من السّهل الاصابة بالعدوى فيها، تجنبوا اماكن كالمجمعات التجارية، خاصة للطفل المولود حديثا. امتنعوا ايضا عن الجلوس في غرف انتظار مغلقة وتعج بالكبار/ بالأطفال المرضى مثل صندوق المرضى او المركز الطبي. من المهم تهوئة البيت بين الحين والاخر. احرصوا على النظافة الشخصية: غسل اليدين بالماء والصابون بعد كل تغيير للحفاظ دوما وقبل اطعام الطفل.



المكوث خارج البيت –يجب ان نتذكر ان في البلاد الشتاء ليس ماطراً جدا ولا زالت هنالك كثير من الايام التي تشرق بها شمس الشتاء اللطيفة. من الافضل استغلال هذه الساعات من اجل النزهات اللطيفة في الخارج.



بشرة الطفل – الريح والبرد في الخارج قد تؤدي بالطبع الى جفاف بشرة الطفل هنالك كريمات خاصة التي يمكن استعمالها وعند الحاجة يجب استشارة الطبيب.



ماذا يحدث اذا اصيب الطفل بالبرد والمرض؟ - من المهم ان لا يصاب بالجفاف عند الحديث عن اطفال صغار (حتى جيل نصف سنة) ويحظر اكمال التغذية بالماء، بل فقط الاستمرار بالإرضاع او اعطاء بديل الحليب – هذا يزود الطفل بالسوائل التي يحتاجها. يجب التوجه الى الطبيب حسب الحاجة.



في نهاية الامر اجمل شيء في الشتاء هو الجلوس تحت الغطاء مع طفلك الصغير. شتاء ممتع ودافئ نتمناه للجميع!

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ع.ع.