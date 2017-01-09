تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط!

الكليب من اخراج الفنان والمخرج المصري الشاب حسام الحسيني

حقق النجم المصري تامر حسني رقماً إلكترونياً قياسياً جديدًا من خلال أحدث أعماله المصورة، وهو كليب أغنية "يا مالي عيني". وسجّل عدد مشاهدات تخطى الـ6 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من عرض الكليب عبر قناة تامر الرسمية على موقع يوتيوب العالمي.







يذكر أنّ الكليب من اخراج الفنان والمخرج المصري الشاب حسام الحسيني. أمّا الأغنية من كلمات تامر حسني، الحان عبد الرحمن شوقي، توزيع و ميكساج جلال الحمداوي. وهي من البوم تامر الأخير "عمري ابتدا".