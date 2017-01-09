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فنانين فن عربي تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط!

فنانين

تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط!
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تامر حسني يحقق المليون السادس في أسبوع فقط!

 الكليب من اخراج الفنان والمخرج المصري الشاب حسام الحسيني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-10 07:22:29 A A

حقق النجم المصري تامر حسني رقماً إلكترونياً قياسياً جديدًا من خلال أحدث أعماله المصورة، وهو كليب أغنية "يا مالي عيني". وسجّل عدد مشاهدات تخطى الـ6 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من عرض الكليب عبر قناة تامر الرسمية على موقع يوتيوب العالمي.


يذكر أنّ الكليب من اخراج الفنان والمخرج المصري الشاب حسام الحسيني. أمّا الأغنية من كلمات تامر حسني، الحان عبد الرحمن شوقي، توزيع و ميكساج جلال الحمداوي. وهي من البوم تامر الأخير "عمري ابتدا".

 

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